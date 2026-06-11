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2026年世界盃足球賽即將在美國、加拿大與墨西哥三國聯合盛大開踢。然而，除了賽事擴軍至史無前例的48隊規模外，全球氣候變遷帶來的極端高溫，成為本屆世界盃最棘手、也最具威脅性的隱形對手。多個主辦城市預計將迎來破紀錄的熱浪，如何保護球員與數百萬球迷的健康，讓國際足聯（FIFA）與主辦國組委會拉響最高警報。與2022年卡達世界盃特地為了避開酷暑、改在11月冬季舉辦不同，2026年美加墨世界盃回歸傳統的6月至7月北半球夏季舉行。然而，近年來北美夏季的熱浪威力不斷加劇。根據氣象數據與風險評估，位於墨西哥的蒙特雷（Monterrey）、瓜達拉哈拉（Guadalajara），以及美國德州休士頓（Houston）、達拉斯（Dallas）和亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）等主辦城市，在賽事期間的氣溫極有可能輕鬆突破40°C（104°F）。更致命的是，休士頓與邁阿密等沿海城市還伴隨著極高的濕度，兩者結合產生的熱指數（Heat Index），將對長途奔跑的足球運動員體能造成毀滅性打擊。運動醫學專家警告，在高濕度與高溫環境下，人體排汗散熱的機制會失效，運動員發生熱衰竭與中暑的風險將大幅飆升：「這不只是舒適度的問題，這是危及生命的安全問題。」面對極端氣候的嚴峻考驗，國際足聯（FIFA）與各大場館正祭出三大項因應科技與戰術調整：✳️巨型冷氣空調球場： 幸運的是，如達拉斯的AT&T體育場、休士頓的NRG體育場以及鳳凰城的州立農業體育場，皆具備可開合的屋頂與強大的室內空調系統（HVAC），能將室內溫度維持在舒適的22°C左右。✳️強制實施「降溫暫停」： 對於露天且未配備空調的球場（如邁阿密、洛杉磯及墨西哥等場館），FIFA將嚴格實施「綜合溫度熱指數」監測。一旦熱應力達到臨界值，裁判將在每半場的第30分鐘強制暫停比賽，讓球員補充水分與使用冰敷袋降溫。✳️調整開賽時間： 為了避開正午烈日，部分極端高溫城市的比賽時間預計將調整至傍晚或夜間進行，以降低球員與排隊進場球迷的中暑機率。世界盃的防暑挑戰並不僅限於球場內的球員。醫學專家指出，前來觀賽的數百萬各國球迷同樣暴露在巨大風險中。雖然體育場內部可能有冷氣，但球迷從地鐵站、停車場走到球場的那段路，往往需要徒步曝曬20到30分鐘。為此，主辦城市正計劃在球場周邊設立大量的「遮陽帳篷」、「噴霧降溫基礎設施」並提供免費飲用水，全力嚴防1994年美國世界盃期間，看台上頻頻有球迷因高溫不適暈倒的噩夢重演。