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115學年大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，共提供5萬450個招生名額（不含外加名額），共有7萬8280人報名，最終4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，整體缺額達7823個。備受關注的醫學系部分，11校合計提供597個自費生名額，共吸引4918人次報名，2070人通過第一階段篩選，最終僅460人獲分發，出現137個缺額，創下近5年新高。其中，以中山醫學大學31個缺額最多，其次為台北醫學大學29個、中國醫藥大學28個。大學甄選入學委員會分析，醫學系缺額增加，可能與考生同時錄取多所醫學系，或已透過繁星推薦錄取醫學系有關，因重複錄取而未完成分發。牙醫系方面，7校共提供200個自費生名額，2146人次報名，697人通過第一階段篩選，最終165人獲分發，出現35個缺額。其中，中國醫藥大學牙醫系缺額16個、中山醫學大學牙醫系缺額11個。值得注意的是，成功大學牙醫系雖有正取及備取生，但因考生重複錄取其他校系，9個招生名額最終僅分發1人。此外，繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）同步放榜。醫學系部分，11校共提供196個名額，439人次報名，最終錄取197人，其中臺灣大學醫學系增額錄取1人；牙醫系則提供36個名額，最終錄取34人，仍有2個缺額。