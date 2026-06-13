2026年熱播陸劇《耀眼》由中國流量偶像關曉彤、李昀銳主演，講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事，一開播便空降Netflix收視排行榜，劇迷稱讚該劇氛圍清新，男女主角的互動宛如「海鹽氣泡水」，化學反應極佳，《NOWNEWS今日新聞》整理《耀眼》的劇情、角色介紹和5大必看亮點，供讀者參考。

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📌本文摘要如下：

《耀眼》導演、主要演員、類型、集數
《耀眼》劇情介紹
《耀眼》角色介紹
《耀眼》必看亮點
《耀眼》收看平台

📺《耀眼》導演、主要演員、類型、集數

導演：祝東寧（《致我們暖暖的小時光》、《烏鴉小姐與蜥蜴先生》）

主要演員：關曉彤、李昀銳、姚景元、曾可妮、高露、鮑起靜、毛俊傑、姚琛

類型：青春校園愛情劇

集數：全劇共30集

📺《耀眼》劇情介紹

《耀眼》改編自時玖遠的同名小說，講述落難千金晴也（關曉彤 飾）因家庭變故，被迫返回海邊小鎮「扎扎亭」，在此結識了看似叛逆實則負責任的小鎮少年邢武（李昀銳 飾），兩人從互看不順眼到相互扶持，經歷分離與各自成長，最終重逢收獲愛情。

▲《耀眼》講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事。（圖／翻攝自電視劇耀眼微博）
▲《耀眼》講述傲嬌落難千金與偏鄉校霸的雙向救贖純愛故事。（圖／翻攝自電視劇耀眼微博）
📺《耀眼》角色介紹

晴也（關曉彤 飾）：原本是生活在大都會的富家千金，因母親離世、父親陷入財務與法律調查，被迫中斷原本的生活，回到故鄉小鎮，她擁有高智商、獨立且自尊心極強，初期帶著防備與驕傲適應截然不同的環境，但在與小鎮少年相處後逐漸敞開心扉。

邢武（李昀銳 飾）：海邊小鎮的桀驁校霸，也是小鎮青年中的靈魂人物，他外表看起來冷酷、不易惹，甚至帶有叛逆的痞氣，但內心極度重情重義，雖然嘴硬，卻會默默替女主角解決各種麻煩與生活難題，兩人互動充滿化學反應。

周北（姚景元 飾）：與邢武交情深厚的摯友，性格重情義，共同在小鎮上經歷青澀的青春時光。

靳媛媛（曾可妮 飾）：與主角群有著密切交集的青春期少女，性格鮮明，為整部劇的校園與成長線增添豐富色彩。

📺《耀眼》必看亮點

高話題「偽骨科」情感：帶有禁忌感的雙向救贖與偽骨科題材（指兩人名義上是兄弟姐妹，如無血緣的繼兄妹、領養或青梅竹馬，實際上毫無血緣關係），兩人從互看不順眼到互相治癒，化學反應極佳。

李昀銳金髮突破造型：男主角李昀銳一改斯文形象，頂著帥氣金髮展現野性與反差魅力，演技自然備受好評。

反套路獨立大女主：關曉彤飾演的落難千金「晴也」性格堅韌，擁有獨立思考能力，不走傳統傻白甜路線。

海島小鎮清新氛圍：場景充滿夏日海鹽氣泡水的清新感，帶有微酸的治癒氣息，完美還原原著的青春痛感。

破鏡重圓與夢想羈絆：劇情橫跨高中校園、理髮店危機與五年分離，最終兩人雙向奔赴、破鏡重圓的設定極具張力。

📺《耀眼》收看平台

台灣觀眾可透過NetflixLINE TV兩大串流平台線上看。

其他海外地區亦可於iQIYI愛奇藝國際站觀賞，中國大陸地區首播平台則為芒果TV。

▲《耀眼》5月27日一開播便空降Netflix收視排行榜。（圖／翻攝自電視劇耀眼微博）
▲《耀眼》5月27日一開播便空降Netflix收視排行榜。（圖／翻攝自電視劇耀眼微博）

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。