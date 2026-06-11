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聖安東尼奧馬刺隊在總冠軍賽G4慘遭紐約尼克隊完成29分的歷史級大逆轉後，目前在系列賽大比分以1：3落後，正式被逼入退無可退的奪冠絕境。對於這支年輕的馬刺軍團而言，接下來不僅要考驗調整心態的能力，更要面對極其殘酷的「歷史數據魔咒」。在NBA季後賽歷史上，陷入1：3落後的球隊，最終能翻盤的機率低到形同觸碰神蹟。放眼NBA歷史，在七戰四勝制的季後賽系列賽中，總共出現過多次1：3落後的局面，但，換算下來的翻盤成功率僅有儘管在今年的季後賽首輪中，才剛罕見地出現底特律活塞隊與費城76人隊雙雙上演1：3大逆轉的驚人戲碼，但在層級最高、壓力最大的總冠軍賽舞台上，歷史大數據對馬刺更顯得動輒得咎。在NBA總冠軍賽超過70年的歷史中，那便是載入史冊的。當時由詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving）領軍的克里夫蘭騎士隊，面對例行賽寫下73勝歷史紀錄的超級強權金州勇士隊，同樣陷入1：3的絕對劣勢。隨後騎士隊展現了驚人的韌性，加上勇士前鋒格林（Draymond Green）在關鍵第五戰遭到禁賽成為轉折點，騎士硬是將比賽拖入G7，並靠著厄文的致命三分彈與詹姆斯的「世紀火鍋」，完成了總冠軍賽史上唯一的1：3神蹟大逆轉。除了2016年的騎士隊之外，歷史上其餘對年輕的馬刺與文班亞馬（Victor Wembanyama）來說，G4在領先29分的情況下被翻盤，對球隊士氣無疑是毀滅性的打擊。接下來的第五戰將回到聖安東尼奧主場舉行，黑衫軍若想複製2016年騎士隊的奇蹟，首要任務就是忘掉前一場的崩盤，並在關鍵時刻拿出頂尖球星的抗壓性。文班亞馬能否在陷入1：3絕境時，展現當年詹姆斯的統治力並打破歷史魔咒？全世界的球迷都在看。