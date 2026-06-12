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消暑斷貨王特價了！HOLA涼感神物 2 件再 9 折

▲爸媽幼兒園開學避暑必囤！HOLA 全新推出「迪士尼涼感抗菌兒童睡袋」，共有米奇、米妮、維尼三款超萌造型，同樣織入明星級長效冰紗布料，618 年中慶限時享 2 件優惠，折下來平均單件只要 1,692 元。（圖／HOLA提供）

EVA圓潤厚底拖鞋

櫻花霧黑合金筷五入組

La-Z-Boy 555搖椅式科技布休閒椅

▲「La-Z-Boy 555搖椅式科技布休閒椅」HOLA 618年中慶，活動價直接殺到 16,618 元，現省超過萬元。（圖／HOLA提供）

IKEA線上網購滿額折 900！上半年熱銷 Top 10 盲買不出錯

▲榮登 IKEA 全台熱銷排行榜前茅的「HORNAVAN 推車」，常態款僅推出最百搭的鋼質白色。百元級超親民定價搭配靈活移動的四輪設計，是廚房、浴室與小資房間收納的盲買首選。（圖／IKEA提供）

▲國內外 Youtuber 與居家創作者人手一櫃的「ALEX 抽屜櫃」，經典俐落的無把手外型極其百搭。雖然原廠備有多款色系，但仍以這款最平價、最百搭的白色款長年制霸銷量王座。（圖／IKEA提供）

▲臥室衣物收納的神級大容量單品「MALM 四抽櫃」，滑順的抽屜抽拉手感配上極簡線條，深受大眾喜愛。其中白色款定價最佛心、促銷折扣最殺，堪稱 IKEA 必買的開架常勝軍。（圖／IKEA提供）

特力屋嚴選必買攻略 TOP 5 強勢抗通膨

▲特力屋熱銷榜首「Smart Wash D3T光觸媒瞬熱式溫水洗便座」，主打瞬熱出水省電與光觸媒抗菌科技。在 618 年中慶檔期搶購，能無痛為全家人的衛浴升級健康防線。（圖／特力屋提供）

▲金魚腦與忘帶鑰匙族的居家救星！「東隆人臉識別八合一電子門鎖」兼具高安全係數與多重解鎖機能，趁著年中慶大促入手，能一鍵輕鬆升級科技美學與門面安全。（圖／特力屋提供）

▲專為 WFH 與久坐族群量身打造的「特力屋神隊友多功能透氣電腦椅」，提供極佳的腰背支撐與高透氣舒適度。年中慶期間降價極具競爭力，是打造舒適居家辦公環境的超值首選。（圖／特力屋提供）

炎夏熱浪席捲全台！今年618年中慶最受矚目的家居優惠，首推 HOLA 和樂家居賣到斷貨、實測能「」的消暑神毯，在本次大促迎來超狂限時特價；同場加映 IKEA 宜家家居加碼祭出的線上滿額現折 900 元與熱銷榜單，以及特力屋端出的修繕抗通膨攻略，讓民眾在繳稅季後免花大錢，就能輕鬆為居家換夏裝。迎擊史詩級高溫，專區即日起至 6 月 21 日線上購物限時祭出。聰明的消費者如果鎖定會員日當天結帳，更能享有「」的省上加省回饋。本次促銷的最大焦點，莫過於年年賣到斷貨的消暑神物：：熱銷斷貨王 SNOW TOUCH冰紗系列 主打天然玉石纖維紗線，經實測能達到「一觸減 6 度」的長效涼感。618 期間除了全館 9 折，更享 2 件再 9 折的雙重疊加，每週熱銷破千條的涼感毯折後只要 1,361 元起。：全新推出的 迪士尼涼感抗菌兒童睡袋（米奇、米妮、維尼三款），同樣織入冰紗布料，2 件折下來平均單件只要 1,692 元。：HOLA 每週推出挑戰市場最高性價比的驚喜爆品，原價 249 元的通通只要 68 元銅板價即可入手。：上班族夢幻逸品入手價只要 16,618 元（原價 29,900 元），直接現省超過一萬三。除了防曬消暑，想趁年中大促汰舊換新家具的民眾，不可錯過 IKEA 即日起至 6 月 18 日限時登場的「618線上購物節」。卡友及企業卡友只要在官網下單並輸入指定折扣碼，即可享有單筆滿 6,000 元現折 600 元、滿 8,000 元現折 900 元的網購限定折扣。伴隨折扣，官方也同步公開引發高度關注的 IKEA熱銷榜單，讓卡友跟著盲買不踩雷：｜特價 $399勇奪全台熱銷冠軍！憑藉堅固鋼質與方便移動的滑輪，成為廚房、浴室與文具收納的不敗萬靈丹。｜特價 $499百元有找的租屋族神器，可依需求調整 6 種不同的高度，高性價比穩坐亞軍。｜特價 $2,299（原價 $2,699）深受學生族與居家辦公族喜愛，簡約俐落且收納量驚人，迎來難得的再創低價特惠。｜特價 $2,290全球平均每 5 秒賣出一個的常青樹，百搭設計是所有收納控打造居家圖書館的首選。｜特價 $3,299擁有滑順抽屜與安全防跌落設計，乾淨的美背線條能完美融入各式臥室風格。同樣迎戰年中促銷戰局的居家修繕龍頭特力屋，今年特別體貼剛繳完稅的中產階級，緊扣「報稅季後省荷包」的痛點。針對想要在六月微調居家空間、修繕衛浴或更換節能家電的民眾，特力屋主打高性價比的生活方案，強勢端出年中大促必買攻略 TOP 5，讓人在通膨時代免花大錢也能兼顧日常品質：｜特價 $6,999主打瞬熱出水節能省電，並結合光觸媒抗菌科技。在 618 年中慶檔期入手，能全面為全家人的如廁健康升級把關。｜特價 $9,688集掃地、拖地、自動清潔於一身，是體貼高效打理家務的必備神器。本商品為官網線上獨賣，實體門市僅供展示體驗。｜限時優惠多重解鎖機能兼具高安全性，讓人告別出門帶鑰匙的繁瑣。年中慶趁優惠入手，能一鍵輕鬆升級科技居家的安全門面。｜限時優惠完美解決台灣潮濕氣候的衛浴痛點，無論梅雨季或颱風季都能維持浴室乾爽。本商品為線上獨賣，實體門市僅供展示體驗。｜特價 $6,118方針對久坐族群量身打造，提供完善的腰背支撐。在居家辦公或放鬆時，都能全面提升乘坐的舒適度。