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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不僅展現幽默的一面，更在節目尾聲的答題時間，拒絕100萬韓元獎金（約台幣2萬），反問主持人劉在錫：「我可以反向加碼送你們這筆錢嗎？」《劉QUIZ》每集節目最後都會安排答題環節，只要來賓成功答對問題，就能獲得100萬韓元獎金，當天節目組向黃仁勳說明規則時表示：「如果答對的話，將獎勵100萬韓元。」沒想到黃仁勳立刻接話表示：「如果我答錯了，我願意支付這100萬韓元。」這番話讓一旁的「國民MC」劉在錫當場愣住，隨後忍不住笑說：「這是我第一次見到這樣的嘉賓。」意外的神回覆也讓現場工作人員笑成一片。值得一提的是，黃仁勳最後順利答對題目，成功贏得100萬韓元獎金，不過他並沒有將獎金收下，而是決定把節目贈送的100萬韓元全數捐出，另外再自掏腰包加碼100萬韓元，合計捐出200萬韓元給兒童基金會，用實際行動回饋社會。節目播出後，這段內容迅速在韓網掀起討論，不少網友留言表示「這才是真正的格局」、「100萬韓元對他來說可能不算什麼，但願意用來幫助孩子很有意義」、「難怪連劉在錫都被逗笑」、「從頭到尾都很有魅力。」