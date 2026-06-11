韓國 NEXON 宣布，線上遊戲《爆爆王》（Crazy Arcade）韓國版將於2026年8月13日中午結束營運，台版《爆爆王》今（11）日也同步跟進，將在8月13日中午12時關閉伺服器，消息曝光後，不少玩家紛紛湧入社群留言，感嘆「青春結束了」、「從國小玩到出社會」。
《爆爆王》自2000年代在台灣推出後，憑藉簡單易上手的水球對戰玩法、可愛角色設計以及多人連線競技模式迅速走紅，成為許多七、八年級生共同的童年回憶。無論是經典的海盜船、森林、工廠等地圖，或是放學後相約網咖開房對戰的時光，都曾陪伴許多玩家度過青春歲月。
「道別，是為了將最美好的畫面定格」，官方表示，這不只是一款遊戲的結束，更像是將一代玩家青春最燦爛的一頁，溫柔地收藏進回憶的書架中，公告中以感性文字向玩家道別，提到許多人第一次學會放水球、第一次在「海盜船」地圖中反敗為勝的回憶，至今仍歷歷在目。
推出「爆爆時光膠囊」活動 邀玩家回到爆爆城告別
為了讓這場離別不留下遺憾，官方同步推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》活動，邀請所有玩家再次回到爆爆城，與曾經並肩作戰的隊友、老朋友以及昔日對手們好好道別。
官方表示，希望大家能把握最後兩個月的時間，重新回到熟悉的地圖放起水球，重溫那些熬夜組隊、互相陷害又互相拯救的歡樂時光，為這段長達20年的旅程留下最後紀念。此外，官方也公開《爆爆王》世界旅程回顧影片，集結多年來最經典、最爆笑以及最熱血的遊戲片段，帶領玩家快速回顧共同創造的青春回憶。
8月13日正式關服 未使用Lucci寶箱可申請退費
官方同步公布營運結束時程與退款機制。自6月11日下午2時起，《爆爆王》已停止新帳號創立，商城也停止販售樂豆點商品，僅保留 Lucci 商品購買功能。遊戲將於2026年8月13日中午12時正式關閉所有伺服器，屆時玩家將無法再登入遊戲。
此外，針對玩家權益，官方表示即日起至2026年8月13日止，持有「未使用幸運Lucci寶箱」的玩家可提出退點申請，相關款項將於伺服器停止營運後陸續退還。官方提醒，有需求的玩家可前往官網查閱詳細退費資格與申請流程，以保障自身權益。
🟡 《爆爆王》營運結束時程
📌2026年6月11日下午2時：停止新帳號創立
📌2026年6月11日下午2時：商城停止販售樂豆點商品
📌2026年8月13日中午12時：正式關閉遊戲伺服器
屆時玩家將無法再登入遊戲，陪伴台灣玩家超過20年的爆爆城也將正式走入歷史。
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「道別，是為了將最美好的畫面定格」，官方表示，這不只是一款遊戲的結束，更像是將一代玩家青春最燦爛的一頁，溫柔地收藏進回憶的書架中，公告中以感性文字向玩家道別，提到許多人第一次學會放水球、第一次在「海盜船」地圖中反敗為勝的回憶，至今仍歷歷在目。
為了讓這場離別不留下遺憾，官方同步推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》活動，邀請所有玩家再次回到爆爆城，與曾經並肩作戰的隊友、老朋友以及昔日對手們好好道別。
官方表示，希望大家能把握最後兩個月的時間，重新回到熟悉的地圖放起水球，重溫那些熬夜組隊、互相陷害又互相拯救的歡樂時光，為這段長達20年的旅程留下最後紀念。此外，官方也公開《爆爆王》世界旅程回顧影片，集結多年來最經典、最爆笑以及最熱血的遊戲片段，帶領玩家快速回顧共同創造的青春回憶。
8月13日正式關服 未使用Lucci寶箱可申請退費
官方同步公布營運結束時程與退款機制。自6月11日下午2時起，《爆爆王》已停止新帳號創立，商城也停止販售樂豆點商品，僅保留 Lucci 商品購買功能。遊戲將於2026年8月13日中午12時正式關閉所有伺服器，屆時玩家將無法再登入遊戲。
此外，針對玩家權益，官方表示即日起至2026年8月13日止，持有「未使用幸運Lucci寶箱」的玩家可提出退點申請，相關款項將於伺服器停止營運後陸續退還。官方提醒，有需求的玩家可前往官網查閱詳細退費資格與申請流程，以保障自身權益。
📌2026年6月11日下午2時：停止新帳號創立
📌2026年6月11日下午2時：商城停止販售樂豆點商品
📌2026年8月13日中午12時：正式關閉遊戲伺服器
屆時玩家將無法再登入遊戲，陪伴台灣玩家超過20年的爆爆城也將正式走入歷史。