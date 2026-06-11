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▲府城25間指標性人氣甜點烘焙坊推出37款開心果甜點，圖為台南遠東香格里拉品香坊的「開心果脆泡芙」。（圖／台南遠東香格里拉提供）

▲「跑跑開心果」活動將於7月1日開跑，完成指定區域集章者，就能兌換限量「VIP尊榮卡」，享有9折尊榮。（圖／台南晶英提供）

全球烘焙市場除了風靡杜拜巧克力相觀產品之外，「開心果」系列同樣在甜品圈粉無數，並將在今夏強力席捲台南，台南遠東香格里拉與台南晶英酒店首度聯手合辦「跑跑開心果」甜點地圖集章活動，齊聚府城25間指標性人氣甜點烘焙坊，推出37款開心果甜點，於7月1日至7月31日吃遍台南創意作品，完成指定區域集章者，即可兌換限量「VIP尊榮卡」，享合作店家年度專屬折扣，集滿全區則有機會參加「全制霸」抽獎活動，好禮包含住宿券、餐券。台南遠東香格里拉與台南晶英酒店表示，此次活動網羅了台南25間在地排隊名店，橫跨飯店、職人烘焙與風格咖啡廳，完美演繹開心果醇厚飽滿的油脂香氣與內斂的黃綠色澤，推出限定品項多達37種，涵蓋經典法式馬卡龍、外酥內潤的費南雪、滑順濃郁的巴斯克、輕盈提拉米蘇、脆口泡芙，以及層次感十足的千層蛋糕、麵包控必點的佛卡夏與鬆軟蛋糕捲等。更有優惠活動，、若集滿25間店家印章，更能解鎖「全制霸」抽獎資格，有機會帶走飯店住宿券及餐飲招待券。▪️台南遠東香格里拉、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南桂田酒店、台南老爺行旅、金穀栗 Dream Good Life、KADOYA喫茶店、海空甜點、艸礻手作千層、hitoiki、小花麵包、四分之三法式甜點、BORU Café 柏如咖啡館、狸小路手作烘焙、SOi 植物系甜點、熟程魯邦麵包店、千森製菓ちもり、小丞事、金桃家草莓大福、ByJane 簡/比利時鬆餅專門、金小鹿 김밤비、格那修手作蛋糕、包囍饅頭台南金華店、墨芙手工烘焙坊MOFF BACKERY、小滿西點