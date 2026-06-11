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「擁抱共產黨、台灣變香港」 中國人當場槓上鄭麗文

浮現3關鍵核心！黃暐瀚：「失去民主自由」的和平，非我選項

國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中國黑幫對其恐嚇、威脅。對此，資深媒體人黃暐瀚強調，大家都想要談和平，但以「失去民主自由」為代價的和平，不是他的選項。黃暐瀚提到當時狀況，該名中國籍男子舉手發言，公開質疑鄭麗文，如果習近平真的如鄭所認知的，那麼愛台灣，為何會在後續的「川習會」中，詢問川普，如果中國打台灣，美國會不會出兵？顯然中國一直都有侵犯台灣的企圖。黃暐瀚續指，男子接著說，那為什麼中國要打台灣？他解釋，因為中國是獨裁社會，習近平是獨裁者，容不下台灣是民主社會，所以中國才要打台灣。男子的發言，引來場下其他民眾的抗議，他在喊完「擁抱共產黨、台灣變香港」的口號後，被收走麥克風，請離了現場。黃暐瀚直言，在這短短2分鐘的談話之中，點出了3個關鍵核心，第一、習近平如果真的愛台灣，為什麼要打台灣？第二、擁抱共產黨，台灣會不會變香港？第三、台灣人願不願意，讓台灣變成香港？黃暐瀚認為，鄭麗文提出的和平解方，就是承認兩岸同屬一中，對話自然避戰；那麼第二個問題來了，避戰之後，是不是統一？統一之後，台灣會不會變香港？談和平大家都要，他自己也要，但以「失去民主自由」為代價的和平，不是他的選項。