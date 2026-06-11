一名日本女網友近日分享獨自來台旅遊時的飯店日常，只見房間桌上擺滿芒果、火龍果、蜜餞番茄、地瓜球、空心菜炒牛肉、白飯、西瓜汁與手搖飲，宛如把夜市和水果攤直接搬進房內，引發大批台灣網友朝聖。許多人直呼她根本是「內行老饕」，不只挑中當季芒果與蜜餞番茄，甚至連分解茶都準備好。貼文吸引大量討論，不少人笑說這畫面就像台灣人到日本旅遊，晚上把所有在地美食打包帶回飯店享用。
日本人來台灣獨旅！「回飯店在幹嘛」一張照爆紅 台灣人讚爆
一名日本女網友近日在Threads發文表示，好奇大家是否也想知道來台灣自由行的日本人，回到飯店後究竟都在做些什麼。她同步附上照片，只見不大的桌面上擺滿各種台灣特色美食，包括芒果、火龍果、蜜餞番茄等當季水果，還有地瓜球、空心菜炒肉片、空心菜炒牛肉、白飯，以及手搖飲、西瓜汁和分解茶等飲品，宛如把台灣夜市與水果攤直接搬進飯店房間。
照片曝光後迅速吸引大批網友朝聖，瀏覽數突破39萬次。許多人看完紛紛大讚原PO選擇相當專業，「有地瓜球，行家」、「番茄蜜餞真的有吃到重點」、「旁邊竟然有分解茶…已經不是觀光客等級了」、「太強了，連空心菜炒牛肉都有」、「真正的美食家」、「看到紅色火龍果！你根本台灣專家」、「現在是芒果的季節，芒果超好吃的」。
不少台灣網友更產生既視感，直呼旅行模式與自己出國時如出一轍，「跟我去日本時一樣啊，只是水果換成不同地方產的草莓」、「我每次去日本，晚上也是一樣會去在地超市買水果、牛奶、R1、熟食回去飯店當宵夜，和我去日本一樣耶」、「好讚喔好會享受，有我們去日本玩的既視感」。
更有熱心網友趁機推薦原PO台灣當季水果，表示目前正值芒果與荔枝盛產季節，如果還停留在台灣，不妨把握機會品嚐看看，「現在的芒果超級好吃，請務必試試看各種品種！」
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一名日本女網友近日在Threads發文表示，好奇大家是否也想知道來台灣自由行的日本人，回到飯店後究竟都在做些什麼。她同步附上照片，只見不大的桌面上擺滿各種台灣特色美食，包括芒果、火龍果、蜜餞番茄等當季水果，還有地瓜球、空心菜炒肉片、空心菜炒牛肉、白飯，以及手搖飲、西瓜汁和分解茶等飲品，宛如把台灣夜市與水果攤直接搬進飯店房間。
照片曝光後迅速吸引大批網友朝聖，瀏覽數突破39萬次。許多人看完紛紛大讚原PO選擇相當專業，「有地瓜球，行家」、「番茄蜜餞真的有吃到重點」、「旁邊竟然有分解茶…已經不是觀光客等級了」、「太強了，連空心菜炒牛肉都有」、「真正的美食家」、「看到紅色火龍果！你根本台灣專家」、「現在是芒果的季節，芒果超好吃的」。
更有熱心網友趁機推薦原PO台灣當季水果，表示目前正值芒果與荔枝盛產季節，如果還停留在台灣，不妨把握機會品嚐看看，「現在的芒果超級好吃，請務必試試看各種品種！」