受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署今（11）日下午針對高雄、台南等9縣市發布「大雨特報」，提醒嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率，且雨勢一路延續到今天晚上，需注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
🟡大雨特報
📌影響時間：11日下午至11日晚上
📍大雨：苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
🟡16:02發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至17時32分
陸上警戒區域
屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉
沿海警戒區域
恆春鎮、車城鄉
氣象署提醒，上述地區有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊、瞬間大浪。
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📌影響時間：11日下午至11日晚上
📍大雨：苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
📌持續時間至17時32分
陸上警戒區域
屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉
沿海警戒區域
恆春鎮、車城鄉
氣象署提醒，上述地區有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊、瞬間大浪。