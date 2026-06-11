受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署今（11）日下午針對高雄、台南等9縣市發布「大雨特報」，提醒嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率，且雨勢一路延續到今天晚上，需注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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🟡大雨特報
📌影響時間：11日下午至11日晚上
📍大雨：苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

▲受到鋒面影響及對流雲系發展影響，氣象署提醒，今（11）日下午開始嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲受到鋒面影響及對流雲系發展影響，氣象署提醒，今（11）日下午開始嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
🟡16:02發布大雷雨即時訊息

📌持續時間至17時32分
陸上警戒區域
屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉
沿海警戒區域
恆春鎮、車城鄉

氣象署提醒，上述地區有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊、瞬間大浪。

▲氣象署今（11）日下午發布最新一週降雨趨勢示意圖。（圖／中央氣象署）
▲氣象署今（11）日下午發布最新一週降雨趨勢示意圖。（圖／中央氣象署）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...