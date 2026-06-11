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▲受到鋒面影響及對流雲系發展影響，氣象署提醒，今（11）日下午開始嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

▲氣象署今（11）日下午發布最新一週降雨趨勢示意圖。（圖／中央氣象署）

受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署今（11）日下午針對高雄、台南等9縣市發布「大雨特報」，提醒嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生的機率，且雨勢一路延續到今天晚上，需注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。📌影響時間：11日下午至11日晚上📍大雨：苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島📌持續時間至17時32分陸上警戒區域屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉沿海警戒區域恆春鎮、車城鄉氣象署提醒，上述地區有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊、瞬間大浪。