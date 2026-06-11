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連鎖通訊通路領導品牌「震旦通訊（夏普震旦）」發動「618會員大募集・狂歡抗漲活動」。面對報稅季後的荷包緊縮，震旦通訊不僅以強大的採購優勢進行價格下殺，熱銷旗艦iPhone 17（256G）驚爆特價直接擊穿主流電商平台，中階神機Samsung Galaxy A57更是打破市場通訊行底價。更引人矚目的是，震旦通訊今年在數位轉型上跨出大步。為全面回饋顧客，震旦通訊導入「AI 會員經營代理」，全力破除過去線上與線下系統的「數據孤島」問題。未來將透過AI智慧大數據精準預測消費者需求，全面提高會員活化率與互動黏著度。現在消費者只要線上快速註冊成為官方會員，不只現場購機享有全台55家直營門市承諾的「實價保障」（所有報價皆為含稅發票價，拒絕強制加價），還能現領百元購物金，並享有全方位的會員售後服務，虛實融合全力應援鄉親聰明省更多。數位轉型新亮點，AI 經營代理打破「數據孤島」，引領智慧 OMO 門市新時代。震旦通訊表示，傳統連鎖零售常面臨「線上網購」與「實體門市」客戶資料無法即時同步的「數據孤島」痛點。為此，震旦通訊導入 AI 會員經營代理系統，成功打通全台55家直營門市與官方購物網站的數據全通路（OMO）。透過 AI 經營代理的精準數據分析，震旦通訊能依據會員的消費週期、手機年限與家電偏好，主動提供個人化的優惠與貼心提醒，將沉睡會員重新喚醒，大幅提高會員活化率。此舉不僅讓行銷資源投放更精準，更讓消費者不論在線上點擊還是線下體驗，都能享受無縫接軌的尊榮服務。迎戰 618 年中狂歡！30秒入會享百元券、獨家含稅驚爆價全攻略。震旦通訊會員系統全新升級，即日起推出超狂入會方案，手機線上 30 秒快速註冊，即可現場解鎖三大豪禮，包含「新戶送百元」註冊即領 $100 元新會員購物金，官網馬上折抵。「首購加碼送」門市購機再送「服務大禮包」，享舊機資料免費移轉與 3C 教學。「全台安心取」網購可至直營門市取機，由「智慧之星」團隊提供專業當面服務。此外還有震旦會員限定618抗漲超低價熱銷機型現金超值優惠，包含APPLE iPhone 17（256GB）、APPLE iPhone 17E （256GB）、Samsung Galaxy A57（12GB/256GB）、Samsung Galaxy A37（8GB/128GB）、Samsung Galaxy A07（4G/128GB）等，挑戰全網驚喜價。門市現場也同步展示最新SHARP日系質感家電與「POKETOMO AI情感陪伴機器人」。秉持「不買東西也沒關係」的鄰里人情味，震旦通訊表示：「就算只是進來吹個冷氣、免費註冊會員領購物金、喝杯咖啡休息一下，我們都由衷歡迎！」 快邀請全家大小一起來震旦通訊加入會員，把溫暖與好康通通帶回家。