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▲泰勒絲在《玩具總動員5》首映會上自彈自唱片中的插曲〈I Knew It, I Knew You〉。（圖／翻攝自 IG@toystory）

▲泰勒絲（左）和瓊安庫薩克（右）在《玩具總動員5》分別以歌聲與聲音演技，詮釋女牛仔玩偶翠絲的心境，也在首映會上開心收到翠絲的玩具娃娃。（圖／翻攝自 IG@toystory）

當你一次又一次將塑膠帽子戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損，才會有『禿頭』的情況。而且他的身體是用填充物和布料做的， 這些材料會隨著時間推移逐漸走樣，造成他有啤酒肚。」



即使外貌變了形，玩具們想保護小主人的決心還是堅定不移。在這一集的故事裡， 原本遺落在各地的玩具終於重聚，面對小主人邦妮生活中湧現的大量科技產品，包括她愛不釋手的平板電腦「莉莉板」，讓他們開始懷疑起自身的價值，但最終證明邦妮依舊需要他們。看過整部片的觀眾，激賞編導拿玩具的核心價值與現代高科技影響人們生活來互相辯證，得到意外暖心的結論。《玩具總動員5》將於6月17日起全台 上映。



▲《玩具總動員5》中玩具們再次團聚，又要面對新的威脅。（圖／迪士尼提供）



今夏最受期待的大片之一：皮克斯招牌系列最新續集《玩具總動員5》，先睹為快的觀眾傳出熱烈好評，除了大讚是今年最好的電影之一，還認為精彩程度可與第2、3集媲美，包辦片中插曲〈 I Knew It, I Knew You〉的泰勒絲，更稱片子是一部傑作。觀眾透露在觀影過程中不時被逗得捧腹大笑，又被感動到流淚，本集中升格當主角的女牛仔玩偶翠絲，則是最亮眼的焦點。《玩具總動員》系列從首集上映到現在，已經過了30年，很多觀眾好奇，編導還能給大家什麼樣的新方向與驚喜？第5集給了很好的答案，透過翠絲讓觀眾知道，還有很多玩具的故事可以講，也仍然不乏令人感動的篇章。搶先在首映會上看過片子的媒體和評論，大都表示片子讓人覺得溫暖、逗趣卻又深深被觸動，有人在片子開始沒多久就已經流淚，還有人表示再看一次比前一次哭得更慘。這一集的噱頭之一，是找來樂壇天后泰勒絲包辦片中的插曲〈 I Knew It, I Knew You〉，是她轉向流行曲風多年後再度回歸出道之初的鄉村樂風格，她也特別在首映會上現身、演唱這首歌曲，她為了創作的緣故，早就先看過整部片，盛讚是一部傑作，也是她在系列中最喜歡的一集。再次聲音演出胡迪的湯姆漢克斯，則掛保證：「我不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是『玩具總動員』系列中一個精彩且完整的篇章。」過了30年，胡迪也跟以前不一樣，成了禿頭、有肚子的牛仔玩偶，湯姆漢克斯解釋：「他被過度使用了，