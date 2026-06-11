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衛福部公布最新「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，截至6月5日止

多家醫美爆發針孔偷拍事件，全台展開聯合稽查。衛福部今（11）日公布第三波開罰名單，新增1家診所為「宜蘭光澤診所」，目前開罰的診所總計21家。衛福部醫事司簡任技正呂念慈今日接受媒體聯訪，根據統計截至6月10日止，全台稽查共1761家，相較前一週1356家，增加了405家。而裁處的診所總計21家，新增1家為宜蘭光澤診所，衛生局依《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，開罰新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。呂念慈說，稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益。台北市大安區 光澤診所台北市中山區 南京愛爾麗診所台北市大安區 愛爾麗診所台北市松山區 三民光澤診所新北市林口區 林口愛爾麗診所新北市永和區 愛爾麗診所新北市新莊區 新莊愛爾麗診所新北市板橋區 光澤診所新北市板橋區 板橋光澤診所新北市板橋區 板橋愛爾麗診所新北市新莊區 新莊光澤診所台中市南屯區 光澤診所台中市西區 聖宜時尚診所台中市西區 聖宜診所台南市中西區 研醫明診所高雄市三民區 光澤診所高雄市左營區 君綺美形診所高雄市左營區 博愛愛爾麗診所高雄市新興區 愛爾麗診所高雄市左營區 維馨乳房外科醫院