總經費 696.89 億元的基隆捷運迎來最新進度！新北市長侯友宜今（11）日宣布，未來全線完工後將透過汐東線整合實現一車到底，讓通勤族享受一車直達南港與大稻埕的便利，完整 13 站的基隆捷運路線圖交通大動脈正式動了！

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📍2026基隆捷運核心規格與工程進度一覽

項目指標 核心規格與 2026 最新進度狀況
國家級總經費 696.89 億元
全線路網總長 15.6 公里（串聯基隆捷運路線圖完整 13 座車站）
核心轉乘優勢 透過汐東線整合，實現一車直達南港、八堵、汐止與大稻埕
營運工程最新進度 先期工程施作中，地下段統包工程於 2026 年 5 月 29 日進行二次公告招標
🟡 串聯北北基命脈！解鎖交通利多

新北市長侯友宜表示，基隆捷運全長 15.6 公里、設 13 座車站。本案在設計之初便採與汐東捷運、民生線深度鏈結的「大整合格局」。透過關鍵的汐東線整合與系統同規，未來基隆與汐止居民前往台北中心商業區，完全不需中途下車換乘，就能「一車到底」實現一車直達南港與南港展覽館核心區，甚至一路直奔大稻埕，大幅提升北台灣通勤族的移動效率。

基隆市路段：八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站
新北市路段：保長坑(一)站、保長坑(二)站、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站
台北市路段：南陽大橋站、南港展覽館站、南港站

▲基隆捷運路線圖！基隆捷運完整路網橫跨北北基，未來將透過汐東線整合，讓通勤族享受一車直達南港的便利。（圖／基隆市交通處 klcg.gov.tw）
▲基隆捷運路線圖！基隆捷運完整路網橫跨北北基，未來將透過汐東線整合，讓通勤族享受一車直達南港的便利。（圖／基隆市交通處 klcg.gov.tw）
🟡 696億交通大案動了！最新工程時程公開

新北捷運局局長李政安補充，新北已進入「軌道施工七線齊發」黃金期，主體工程前置作業準備就緒，就等中央工程經費審議通過即可全面開工。捷運局目前已啟動「四大優先」策略，最新進度包含：2025 年 7 月啟動詳細設計；先期工程已於同年 12 月底開工；關鍵的地下段統包工程已於 2026 年 5 月 29 日完成第二次上網公告招標；機電後擴則完備保留決標中。

▲新北市政府捷運工程局副局長王益翔於記者會中簡報，詳細說明總經費逼近 700 億元的基隆捷運最新進度，以及未來與汐東線整合的工程節奏。（圖／新北捷運局提供）
▲新北市政府捷運工程局副局長王益翔於記者會中簡報，詳細說明總經費逼近 700 億元的基隆捷運最新進度，以及未來與汐東線整合的工程節奏。（圖／新北捷運局提供）
🟡 全國第 100 案！「廉政平臺」守護如期完工

因建設經費龐大，為防範外部不當勢力干預並確保重大工程遵循「清廉、透明、效率」目標，新北市政府今日宣布正式攜手廉政署、地檢署及調查機關，啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」。

這不僅是守護國家重大建設的安全防線，更是廉政署推動該機制以來「全國第 100 個」指標性廉政平臺。新北捷運局強調，將透過跨域合作阻絕外力干擾，確保各項軌道工程如期如質完工。

▲新北市長侯友宜（中）今日率領法務部廉政署、新北地檢署、調查局及台灣透明組織等首長貴賓大合影，共同宣告全國第 100 個廉政平臺正式啟動，誓言用最高透明度守護基隆捷運最新進度。（圖／新北捷運局提供）
▲新北市長侯友宜（中）今日率領法務部廉政署、新北地檢署、調查局及台灣透明組織等首長貴賓大合影，共同宣告全國第 100 個廉政平臺正式啟動，誓言用最高透明度守護基隆捷運最新進度。（圖／新北捷運局提供）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...