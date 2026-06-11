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NBA總冠軍賽第四戰落幕，紐約尼克隊在主場麥迪遜廣場花園（MSG）克服高達29分的落後，靠著阿奴諾比（OG Anunoby）的絕殺補籃以107：106氣走聖安東尼奧馬刺隊，系列賽取得3：1聽牌。這場史詩級的逆轉讓整個大蘋果陷入瘋狂，然而，部分激進的紐約球迷卻嗨過了頭。在馬刺隊搭乘球隊大巴返回下榻飯店時，現場聚集的尼克球迷不僅瘋狂報以噓聲，甚至有人朝著馬刺當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）扔擲不明物品，險些釀成衝突。這起驚險的場外衝突發生在當地時間週三深夜。馬刺隊在經歷慘痛的敗仗後搭乘球隊大巴返回下榻飯店，此時飯店門口早已聚集大批情緒激昂的尼克隊球迷。當馬刺球員陸續走下大巴準備步入飯店時，現場隨即爆發排山倒海的噓聲。未料，混亂中有人突然朝著馬刺球員的方向猛烈丟擲不明物品。從現場情況來看，該物品直接瞄準了正並肩同行的文班亞馬與強森（Keldon Johnson），所幸該物品最終擦過兩人之間的街邊路燈後重重摔落在地，並未直接砸中球員，這才沒有讓衝突擴大，但也再度暴露出紐約球迷過度失控的危險行徑。回到賽場上，馬刺這場比賽的輸球方式讓德州球迷很難接受。黑衫軍在比賽中一度手握81：52、多達29分的領先優勢，甚至在第四節還剩9分33秒時，都還保有20分的領先。未料隨後尼克發動反撲，馬刺在進攻端徹底失靈，在最後不到10分鐘內將20分領先全數吐光，吞下這場總決賽歷史上最屈辱的逆轉敗。作為頭號核心的文班亞馬，全場雖然拿下24分、13籃板、3阻攻，但出手高達25次僅命中9球，進攻效率低迷。他在第一節開局手感火燙，7投5中獨砍13分；但隨後的三節比賽中，他徹底落入尼克隊的防守泥潭，合計18投僅4中、只拿11分，其上下半場判若兩人的疲軟表現，也是馬刺痛失江山的關鍵主因。落入1：3絕境的聖安東尼奧馬刺隊將隨即啟程返回主場。先前他們在聖安東尼奧丟掉了前兩場主場優勢，如今退無可退的黑衫軍，必須在14日舉行的第五戰中，於主場球迷面前誓死捍衛最後一線生機。