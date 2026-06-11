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▲唐綺陽（左）先前曾幫沈玉琳（右）看過星盤，被問到接下來需要特別注意什麼事？她提醒對方：「9月前仍要注意一下。」（圖／記者趙文彬攝影）

藝人沈玉琳抗癌成功今（11）日正式回歸主持綜藝節目《11點熱吵店》，才剛出院的他，近日被拍到在西門町商圈的禁菸區內 3 度使用加熱菸，新聞一出引發不少網友關注。對此，沈玉琳受訪時坦言菸癮難戒，但現在已經減少到一天只抽3根，透露平時靠抽菸紓壓，「 人都有弱點，我們這一行有時候又焦慮、又煩惱。」直言這是自己排解壓力的方式，另外剛復工的他，除了重回攝影棚，也透露新節目正在洽談中。沈玉琳大病初癒才剛出院，近日卻被直擊在禁菸區違規吸菸對此今受訪時無奈大嘆「戒菸真的很難！」面對網友質疑他怎能剛出院就抽菸？他解釋白血病與抽菸並無太大直接關係，並吐露心聲：「我們這一行有時又焦慮又煩惱。」他形容每個人排解壓力的方式不同，有人喝咖啡、有人打皮克球，而抽菸只是他平衡情緒的一種選擇。不過沈玉琳也說，雖然白血病跟抽菸無直接關係，但也可能因為抽菸，造成肝臟、肺臟等相關問題，呼籲大家能戒菸就早點戒。被問到老婆芽芽是否曾勸他？沈玉琳透露從他發病前，老婆就常常叫他別再抽了，但光是靠意志力根本無法戒菸成功。如今回歸主持節目，沈玉琳透露現在就定期回診看報告、服藥，觀察1至2年，目前檢查結果狀況都正常，所以才能上山下海工作。沈玉琳鬆口目前有新節目在洽談中，預計一週工作4天，也別讓自己太累。而搭檔唐綺陽先前曾幫沈玉琳看過星盤，被問到接下來需要特別注意什麼事？她表示：「沒事！我只是跟他講說9月前要注意一下。」坦言星象的週期是一年，在9月前仍要留意身體狀況，同時也很開心沈玉琳能平安回歸！