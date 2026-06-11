隨韓國 NEXON 公告《Crazy Arcade（爆爆王）》8月13日結束營運，台灣《爆爆王》也跟進，將在同日關閉伺服器，回顧《爆爆王》歷史，對許多七、八年級生而言，不只是款遊戲，更是學生時代的重要回憶。
韓國官方在公告中表示，希望玩家共同創造的美好回憶能永遠留在心中；台灣《爆爆王》則以「道別，是為了將最美好的畫面定格」向玩家告別。兩地官方皆同步推出告別活動與退款措施，希望陪伴玩家走完最後一段旅程。
2006年至今，《爆爆王》已累積超過1050萬名玩家、營運7345天。在智慧型手機尚未普及的年代，它與《天堂》、《RO仙境傳說》、《楓之谷》等作品共同撐起台灣網路遊戲黃金時代，如今隨著爆爆城即將關閉，也象徵一個世代的共同記憶正式進入歷史。
網咖最興盛的年代 放學就是先開一場
2006年7月5日，《爆爆王》第一個角色誕生，也象徵爆爆城時代從那時展開，當時玩家只需要透過簡單的方向鍵與空白鍵操作，就能利用水球困住對手，再抓準時機將對方淘汰。看似簡單的玩法，卻因道具搭配、地圖設計以及玩家之間的心理戰而充滿變數，也讓《爆爆王》迅速成為當年最受歡迎的休閒線上遊戲之一。
對現在年輕玩家來說，很難想像《爆爆王》全盛時期的影響力，在智慧型手機尚未普及的年代，許多學生放學後的固定行程，就是與同學相約網咖開房對戰。即使家裡沒有電腦，也能花幾十元坐在網咖玩上一整個下午。
《爆爆王》一場對戰往往只需要幾分鐘，容易上手又充滿刺激感，因此成為許多人接觸線上遊戲的第一站。不少玩家人生第一次認識網友、第一次加入遊戲社群，甚至第一次與陌生人合作闖關，都是從爆爆城開始。
藍寶、睏寶到海14、村10 構成一代玩家共同回憶
《爆爆王》的魅力還有更多來自鮮明的角色與經典地圖，藍寶、睏寶、痞子妹、囡囡、小蜜桃等角色，幾乎是七、八年級生共同記憶。當年無論是文具、貼紙還是各式周邊商品，都能看見這些角色的身影。其中藍寶作為遊戲代表角色，陪伴玩家長達20年，總是一臉睡眼惺忪的睏寶，則是許多玩家心中的人氣王。
根據官方公布的歷史數據，累積造訪次數最高的地圖為「村莊10」，突破300萬次；排名第二的「海盜船14」，累積超過220萬次；第三名則是「礦山07」，累積超過200萬次。其中村莊10以後期容易形成大亂鬥聞名。
海盜船14則因障礙物眾多、後期幾乎全圖炸空，被許多玩家視為最能展現技術與走位能力的高手地圖；礦山07則憑藉複雜路線與特殊地形，同樣擁有大批支持者。即使多年過去，仍有不少老玩家能憑記憶畫出這些經典地圖的配置，也成為《爆爆王》難以被取代的共同回憶。
從世界盃賽事到1050萬玩家 見證一整個世代成長
《爆爆王》的影響力不只停留在校園與網咖。在人氣巔峰時期，官方曾舉辦《爆爆王》世界盃賽事，邀請台灣與韓國選手同場競技。在電競尚未成為主流產業的年代，《爆爆王》便已擁有跨國對抗賽事與明星玩家，展現出驚人的社群凝聚力。
根據官方回顧影片，截至2026年，《爆爆王》累積玩家數已突破1050萬人，營運時間達7345天。這20年間，爆爆城見證無數玩家從國小升上國中、從高中進入大學，甚至從學生變成上班族。許多人或許早已不再天天登入，但只要聽見熟悉的配樂、看見藍寶與睏寶的身影，仍會瞬間想起那段最單純的時光。
有人在這裡認識摯友，有人在這裡留下初戀回憶，也有人從第一次接觸網路遊戲開始，一路陪伴爆爆城走過二十多年歲月，讓《爆爆王》不只是一款遊戲，更成為一整個世代共同擁有的青春記憶。
最後一次爆水球 向青春說再見
隨著代理合約到期，《爆爆王》將於2026年8月13日中午12時正式停止營運。官方在公告中寫下：「道別，是為了將最美好的畫面定格。」並推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》活動，邀請玩家在最後時刻重返爆爆城，與昔日隊友和對手好好道別。
當最後一顆水球爆開、最後一場對戰結束，關閉的或許不只是一款遊戲，而是一整個世代共同擁有的青春回憶。20年來，爆爆城陪伴無數玩家成長；而在這個夏天，這段長達7345天的旅程，也即將迎來終點。
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2006年至今，《爆爆王》已累積超過1050萬名玩家、營運7345天。在智慧型手機尚未普及的年代，它與《天堂》、《RO仙境傳說》、《楓之谷》等作品共同撐起台灣網路遊戲黃金時代，如今隨著爆爆城即將關閉，也象徵一個世代的共同記憶正式進入歷史。
2006年7月5日，《爆爆王》第一個角色誕生，也象徵爆爆城時代從那時展開，當時玩家只需要透過簡單的方向鍵與空白鍵操作，就能利用水球困住對手，再抓準時機將對方淘汰。看似簡單的玩法，卻因道具搭配、地圖設計以及玩家之間的心理戰而充滿變數，也讓《爆爆王》迅速成為當年最受歡迎的休閒線上遊戲之一。
對現在年輕玩家來說，很難想像《爆爆王》全盛時期的影響力，在智慧型手機尚未普及的年代，許多學生放學後的固定行程，就是與同學相約網咖開房對戰。即使家裡沒有電腦，也能花幾十元坐在網咖玩上一整個下午。
《爆爆王》一場對戰往往只需要幾分鐘，容易上手又充滿刺激感，因此成為許多人接觸線上遊戲的第一站。不少玩家人生第一次認識網友、第一次加入遊戲社群，甚至第一次與陌生人合作闖關，都是從爆爆城開始。
《爆爆王》的魅力還有更多來自鮮明的角色與經典地圖，藍寶、睏寶、痞子妹、囡囡、小蜜桃等角色，幾乎是七、八年級生共同記憶。當年無論是文具、貼紙還是各式周邊商品，都能看見這些角色的身影。其中藍寶作為遊戲代表角色，陪伴玩家長達20年，總是一臉睡眼惺忪的睏寶，則是許多玩家心中的人氣王。
根據官方公布的歷史數據，累積造訪次數最高的地圖為「村莊10」，突破300萬次；排名第二的「海盜船14」，累積超過220萬次；第三名則是「礦山07」，累積超過200萬次。其中村莊10以後期容易形成大亂鬥聞名。
海盜船14則因障礙物眾多、後期幾乎全圖炸空，被許多玩家視為最能展現技術與走位能力的高手地圖；礦山07則憑藉複雜路線與特殊地形，同樣擁有大批支持者。即使多年過去，仍有不少老玩家能憑記憶畫出這些經典地圖的配置，也成為《爆爆王》難以被取代的共同回憶。
《爆爆王》的影響力不只停留在校園與網咖。在人氣巔峰時期，官方曾舉辦《爆爆王》世界盃賽事，邀請台灣與韓國選手同場競技。在電競尚未成為主流產業的年代，《爆爆王》便已擁有跨國對抗賽事與明星玩家，展現出驚人的社群凝聚力。
根據官方回顧影片，截至2026年，《爆爆王》累積玩家數已突破1050萬人，營運時間達7345天。這20年間，爆爆城見證無數玩家從國小升上國中、從高中進入大學，甚至從學生變成上班族。許多人或許早已不再天天登入，但只要聽見熟悉的配樂、看見藍寶與睏寶的身影，仍會瞬間想起那段最單純的時光。
有人在這裡認識摯友，有人在這裡留下初戀回憶，也有人從第一次接觸網路遊戲開始，一路陪伴爆爆城走過二十多年歲月，讓《爆爆王》不只是一款遊戲，更成為一整個世代共同擁有的青春記憶。
隨著代理合約到期，《爆爆王》將於2026年8月13日中午12時正式停止營運。官方在公告中寫下：「道別，是為了將最美好的畫面定格。」並推出《感謝有你：爆爆時光膠囊》活動，邀請玩家在最後時刻重返爆爆城，與昔日隊友和對手好好道別。
當最後一顆水球爆開、最後一場對戰結束，關閉的或許不只是一款遊戲，而是一整個世代共同擁有的青春回憶。20年來，爆爆城陪伴無數玩家成長；而在這個夏天，這段長達7345天的旅程，也即將迎來終點。