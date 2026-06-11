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台股近日持續下跌，「上沖下洗」的行情，讓投資人的心情也猶如坐雲霄飛車般恐慌不安，而外資也持續大舉提款，近五個交易日已累計賣超達4374.45億元，紛紛大逃殺。對此，分析師表示，近期大盤依然是多方格局，在多頭情況下，未來行情都是緩漲急跌，急跌投資人反而應該站在買方，「跌下來你就買」，看最近大盤千萬不要「自己嚇自己」。台股今日早盤一度重挫逾1200點，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%。三大法人則合計賣超124億元。根據三大法人買賣超統計，今日合計賣超353.91億元，其中外資持續站在賣方，單日賣超357.79億元，為盤面主要賣壓來源；投信則持續扮演護盤要角，買超127.88億元，自營商合計賣超124億元。對此，啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時指出，外資最近一直在賣超，最大的賣超標的，其實是台積電，台積電每天賣一、兩萬張，例如，昨日台積電外資就賣了1.5萬張，台積電現在一張200多萬，那光這一檔外資一天就賣超300多億元。因此，最近賣壓全都在台積電，外資從台積電股價1500元以上就一直在倒貨，除此之外，老AI也賣很兇，例如廣達、緯創都賣很多，以此來看，外資多數賣的股票幾乎屬於權值股，而大家會覺得賣超很多，其實也只是集中在某幾檔標的而已。不過，他認為，整體台股偏多趨勢還是沒有改變，至少多頭會到今年底，他分析，現在就是時間在控盤，由多方控盤的格局會到今年，而最近都會呈現急跌行情，因為市場多頭，「一定是緩漲急跌」，也讓市場現在就是在殺不安定的籌碼。郭憲政也提到，現在台股大盤呈多方格局，由主力作手主導，投信也是護盤一大主力，投信現在資金力量已經是可以與外資比擬，過去市場都是靠基金護盤，現在憑藉投信的力量就能夠護盤，因為現在投信資金非常雄厚，尤其這一兩月以來，投信每天都買超，買超就是來自於ETF，因此，這個盤就是「多頭、無虞」，他強調，投資人不需要自己嚇自己。而這樣的偏多格局，郭憲政建議，投資人就要站在買方，現在台股急跌，主力作手、投信、法人都在買，反倒散戶都在砍股票，他說，反而是要進場買股。他強調，從現在到年底前，投資人應該站在多方，不過，他也提醒，漲太多的股票、被外資當「提款機」的股票，以及老AI股，這些就不要再買。至於接下來哪些族群還有向上表現空間？郭憲政表示，先前個股輪動是CPO ，接著是記憶體，再來最近輪動到被動元件，而目前來看，現在又要開始注意記憶體族群。他預估，從今天開始，記憶體接棒被動元件，因此，明天記憶體族群表現又會變得很強，甚至下週都是記憶體的天下。