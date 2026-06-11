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日本聲優伊藤正巳是知名手機遊戲《偶像夢幻祭！！》中超人氣角色瀨名泉的配音員，沒想到近日已婚的他卻捲入不倫醜聞中，他被爆利用聲優身分私下接觸女粉絲，邀約對方開房發生關係，沒想到事後只打算用事後藥和100日幣（約台幣20元）的糰子打發人，掀起許多爭議。一個爆料帳號「DEATHDOL NOTE」在X公開多張對話截圖，指控伊藤正巳曾在活動結束後邀約女粉絲前往飯店，並詳細指示如何避開他人目光進入房間，其中訊息中還出現「今天限定的夢幻時光」等肉麻話語，內容曝光後迅速在網路延燒。更具爭議的是，伊藤正巳事後只給了女方一盒價格僅約110日幣（約台幣20元）的糰子，並且加上一盒事後避孕藥，超廉價封口費讓他瞬間陷入輿論撻伐中。面對輿論延燒，伊藤正巳於今（11）日發表聲明，坦承自己的不當行為，他表示已向妻子誠懇道歉，未來將深刻反省自身行為；同時，其妻子、演員兼聲優舞原鈴也同步發聲，表示丈夫的輕率行為造成許多人不快，未來會以丈夫、父親以及劇團負責人的身分承擔責任。不過，道歉聲明並未平息怒火，許多《偶像夢幻祭！！》玩家認為，事件核心不只是婚外情，而是涉及利用名人與粉絲之間的不對等關係，因此要求撤換瀨名泉的配音人員，避免角色形象受到影響。截至目前為止，《偶像夢幻祭！！》團隊尚未針對聲優更換問題發表正式回應。