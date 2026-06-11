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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/12墨西哥VS南非基本資訊

📍墨西哥VS南非戰力焦點分析

📍墨西哥VS南非預計先發名單與傷兵名單

📍墨西哥VS南非之戰亮點與結果預測

📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單

📍2026世界盃南非國家隊球員名單

📍2026世界盃A組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃將於明（12）日清晨3：00迎來開幕戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/12墨西哥VS南非基本資訊

墨西哥VS南非戰力焦點分析

▲本場開幕戰的勝負關鍵，無疑落在墨西哥明星前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲一旦中場核心莫科納（Teboho Mokoena）在中路成功斷球，就會迅速將球送到邊路的阿波利斯（Oswin Appollis）腳下。（圖／美聯社／達志影像）

▲位於墨西哥城的阿茲特克球場海拔高達2200公尺，低氧環境不僅影響球員體能，也改變球的飛行軌跡，成為本屆最具科學難度的比賽場地之一。（圖／美聯社／達志影像）

墨西哥VS南非預計先發名單與傷兵名單

墨西哥VS南非之戰亮點與結果預測

2026世界盃墨西哥國家隊球員名單





GK（門將）：拉烏爾・蘭赫爾（Raul Rangel／Chivas）、卡洛斯・阿塞維多（Carlos Acevedo／Santos Laguna）、吉列爾莫・奧喬亞（Guillermo Ochoa／AEL Limassol） DF（後衛）：伊斯拉爾・雷耶斯（Israel Reyes／Club América）、赫蘇斯・加亞多（Jesús Gallardo／Toluca）、豪爾赫・桑切斯（Jorge Sánchez／PAOK）、塞薩爾・蒙特斯（César Montes／Lokomotiv Moscow）、約翰・巴斯克斯（Johan Vásquez／Genoa）、馬特奧・查維斯（Mateo Chávez／PSV）



DF（後衛）：伊斯拉爾・雷耶斯（Israel Reyes／Club América）、赫蘇斯・加亞多（Jesús Gallardo／Toluca）、豪爾赫・桑切斯（Jorge Sánchez／PAOK）、塞薩爾・蒙特斯（César Montes／Lokomotiv Moscow）、約翰・巴斯克斯（Johan Vásquez／Genoa）、馬特奧・查維斯（Mateo Chávez／PSV） MF（中場）：埃里克・里拉（Erik Lira／Cruz Azul）、路易斯・羅莫（Luis Romo／Chivas）、歐貝德・巴爾加斯（Obed Vargas／Atlético Madrid）、布萊恩・古鐵雷斯（Brian Gutiérrez／Chivas）、奧貝林・皮內達（Orbelín Pineda／AEK Athens）、埃德松・阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez／Fenerbahçe）、吉爾貝托・莫拉（Gilberto Mora／Club Tijuana）、塞薩爾・烏爾塔（César Huerta／Anderlecht）、阿爾瓦羅・菲達爾戈（Álvaro Fidalgo／Real Betis）、路易斯・查維斯（Luis Chávez／Dynamo Moscow）



MF（中場）：埃里克・里拉（Erik Lira／Cruz Azul）、路易斯・羅莫（Luis Romo／Chivas）、歐貝德・巴爾加斯（Obed Vargas／Atlético Madrid）、布萊恩・古鐵雷斯（Brian Gutiérrez／Chivas）、奧貝林・皮內達（Orbelín Pineda／AEK Athens）、埃德松・阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez／Fenerbahçe）、吉爾貝托・莫拉（Gilberto Mora／Club Tijuana）、塞薩爾・烏爾塔（César Huerta／Anderlecht）、阿爾瓦羅・菲達爾戈（Álvaro Fidalgo／Real Betis）、路易斯・查維斯（Luis Chávez／Dynamo Moscow） FW（前鋒）：羅伯托・阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado／Chivas）、亞歷克西斯・維加（Alexis Vega／Toluca）、胡利安・基尼奧內斯（Julián Quiñones／Al-Qadsiah）、聖地亞哥・希門尼斯（Santiago Gimenez／AC Milan）、吉列爾莫・馬丁內斯（Guillermo Martínez／Pumas）、阿曼多・岡薩雷斯（Armando González／Chivas）、拉烏爾・希梅內斯（Raúl Jiménez／Fulham）



FW（前鋒）：羅伯托・阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado／Chivas）、亞歷克西斯・維加（Alexis Vega／Toluca）、胡利安・基尼奧內斯（Julián Quiñones／Al-Qadsiah）、聖地亞哥・希門尼斯（Santiago Gimenez／AC Milan）、吉列爾莫・馬丁內斯（Guillermo Martínez／Pumas）、阿曼多・岡薩雷斯（Armando González／Chivas）、拉烏爾・希梅內斯（Raúl Jiménez／Fulham） ▲2026世界盃墨西哥國家隊大名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製） 2026世界盃南非國家隊球員名單



GK（門將）：羅文・威廉斯（Ronwen Williams／Mamelodi Sundowns）、里卡多・戈斯（Ricardo Goss／Siwelele FC）、西波・錢內（Sipho Chaine／Orlando Pirates）



GK（門將）：羅文・威廉斯（Ronwen Williams／Mamelodi Sundowns）、里卡多・戈斯（Ricardo Goss／Siwelele FC）、西波・錢內（Sipho Chaine／Orlando Pirates） DF（後衛）：庫利索・穆道（Khuliso Mudau／Mamelodi Sundowns）、奧爾韋圖・馬坎亞（Olwethu Makhanya／Philadelphia Union）、布拉德利・克羅斯（Bradley Cross／Kaizer Chiefs）、塔邦・馬圖魯迪（Thabang Matuludi／Polokwane City）、恩科辛納提・西比西（Nkosinathi Sibisi／Orlando Pirates）、奧布里・莫迪巴（Aubrey Modiba／Mamelodi Sundowns）、庫魯馬尼・恩達馬內（Khulumani Ndamane／Mamelodi Sundowns）、伊梅・奧孔（Ime Okon／Hannover 96）、薩穆凱萊・卡比尼（Samukele Kabini／Molde FK）、姆貝克澤利・姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi／Chicago Fire）



DF（後衛）：庫利索・穆道（Khuliso Mudau／Mamelodi Sundowns）、奧爾韋圖・馬坎亞（Olwethu Makhanya／Philadelphia Union）、布拉德利・克羅斯（Bradley Cross／Kaizer Chiefs）、塔邦・馬圖魯迪（Thabang Matuludi／Polokwane City）、恩科辛納提・西比西（Nkosinathi Sibisi／Orlando Pirates）、奧布里・莫迪巴（Aubrey Modiba／Mamelodi Sundowns）、庫魯馬尼・恩達馬內（Khulumani Ndamane／Mamelodi Sundowns）、伊梅・奧孔（Ime Okon／Hannover 96）、薩穆凱萊・卡比尼（Samukele Kabini／Molde FK）、姆貝克澤利・姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi／Chicago Fire） MF（中場）：特博霍・莫科納（Teboho Mokoena／Mamelodi Sundowns）、傑登・亞當斯（Jayden Adams／Mamelodi Sundowns）、塔倫特・姆巴塔（Thalente Mbatha／Orlando Pirates）、卡莫赫洛・塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele／Orlando Pirates）、斯佩赫洛・西索爾（Sphephelo Sithole／CD Tondela）



MF（中場）：特博霍・莫科納（Teboho Mokoena／Mamelodi Sundowns）、傑登・亞當斯（Jayden Adams／Mamelodi Sundowns）、塔倫特・姆巴塔（Thalente Mbatha／Orlando Pirates）、卡莫赫洛・塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele／Orlando Pirates）、斯佩赫洛・西索爾（Sphephelo Sithole／CD Tondela） FW（前鋒）：奧斯溫・阿波利斯（Oswin Appollis／Orlando Pirates）、切龐・莫雷米（Tshepang Moremi／Orlando Pirates）、伊維登斯・馬克戈帕（Evidence Makgopa／Orlando Pirates）、萊爾・福斯特（Lyle Foster／Burnley）、伊克拉姆・雷納斯（Iqraam Rayners／Mamelodi Sundowns）、雷萊博希萊・莫福肯（Relebohile Mofokeng／Orlando Pirates）、坦博・茲瓦內（Themba Zwane／Mamelodi Sundowns）、塔佩洛・馬塞科（Thapelo Maseko／AEL Limassol）



FW（前鋒）：奧斯溫・阿波利斯（Oswin Appollis／Orlando Pirates）、切龐・莫雷米（Tshepang Moremi／Orlando Pirates）、伊維登斯・馬克戈帕（Evidence Makgopa／Orlando Pirates）、萊爾・福斯特（Lyle Foster／Burnley）、伊克拉姆・雷納斯（Iqraam Rayners／Mamelodi Sundowns）、雷萊博希萊・莫福肯（Relebohile Mofokeng／Orlando Pirates）、坦博・茲瓦內（Themba Zwane／Mamelodi Sundowns）、塔佩洛・馬塞科（Thapelo Maseko／AEL Limassol） ▲2026世界盃南非國家隊名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）

2026世界盃A組賽程表



賽事輪次 比賽時間 (CST) 對戰組合 比賽場地 第一輪 2026年6月12日 03:00 墨西哥 vs 南非 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 第一輪 2026年6月12日 10:00 韓國 vs 捷克 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium) 第二輪 2026年6月19日 00:00 捷克 vs 南非 亞特蘭大體育場 (Atlanta Stadium) 第二輪 2026年6月19日 09:00 墨西哥 vs 韓國 瓜達拉哈拉體育場 (Guadalajara Stadium) 第三輪 2026年6月25日 09:00 捷克 vs 墨西哥 墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 第三輪 2026年6月25日 09:00 南非 vs 韓國 蒙特雷體育場 (Monterrey Stadium) 台灣2026世界盃轉播平台總整理 轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

2026年世界盃將於明（12）日清晨3：00迎來開幕戰。16年前，南非以1：1逼平墨西哥，為2010年世界盃揭開熱血序幕。如今，這兩支宿敵隊伍即將在2026 年世界盃開幕戰再度狹路相逢，同樣的決戰大舞台，承受的卻是截然不同的壓力。這一次輪到墨西哥坐鎮主場，他們將在令對手聞風喪膽的阿茲特克高海拔體育場（Estadio Azteca）迎戰；反觀南非隊，這是他們自2010年以東道主身分參賽後，睽違16年再度重返世界盃。《NOWNEWS》以下為讀者整理2026年世界盃開幕戰戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：墨西哥 vs 南非比賽時間：2026年6月12日凌晨3：00比賽地點：阿茲特克體育場（Estadio Azteca）本場開幕戰的勝負關鍵，無疑落在墨西哥明星前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）身上，看他能否成功抗衡南非隊的兩名中後衛組合姆博卡齊（Mbokazi）與奧孔（Ime Okon）。現年34歲的希門尼斯雖然已不具備年輕時的爆發力，但他精湛的跑位與策應能力，依然是墨西哥進攻端不可或缺的戰術核心。此役他必須利用自身經驗背身護球並牽制南非雙塔，藉此為墨西哥的兩翼球員拉開進攻空間。儘管南非隊的中後衛組合在上半場成功封鎖了巴拿馬的前鋒線，但巴拿馬的進攻等級顯然無法與強權墨西哥相提並論。更何況，阿茲特克體育場的高海拔缺氧環境與全場數萬名球迷震耳欲聾的吶喊聲，都將對南非防線的體能與抗壓性帶來最嚴酷的身體考驗。在總教練布羅斯（Hugo Broos）的戰術體系下，攻防轉換時的快速反擊一直都是南非隊最具威脅的致命武器。一旦中場核心莫科納（Teboho Mokoena）在中路成功斷球，並迅速將球送到邊路的阿波利斯（Oswin Appollis）或莫福肯（Relebohile Mofokeng）腳下，這兩名邊鋒擅長在對手防線尚未就位、防守球員立足未穩或體能下滑時，直接發動一對一撕裂防線。面對南非的快打旋風，墨西哥的兩翼後防將迎來極大考驗。鎮守左路的加亞多（Jesus Gallardo）擁有超過百場的國家隊出賽經驗，防守老練且判斷精準；而右後衛則由在集訓期間出場時間最多、狀況最穩定的桑切斯（Jorge Sanchez）先發。值得注意的是，若是阿波利斯今晚被安排在南非隊的左翼進攻衝鋒，他與墨西哥右路防線桑切斯的正面對決，勢必將成為這場揭幕戰中最具看點的邊路火花。回顧兩隊的歷史交手紀錄，墨西哥與南非過去曾有過4次對決，墨西哥以2勝1敗1和的戰績略佔上風。然而在雙方所有的恩怨情仇中，最著名的關鍵戰役無疑是2010年南非世界盃的開幕戰。當年同樣身為開幕戰主角的兩隊在約翰尼斯堡狹路相逢，主場作戰的南非隊靠著查巴拉拉（Siphiwe Tshabalala）那一記載入世界盃史冊的破門，最終以1：1逼平強敵墨西哥，成功搶下寶貴的積分。陣形：「4-3-3」在世界盃開幕戰開打前，墨西哥國家隊並未傳出任何傷兵。預計先發陣容：何塞・蘭赫爾（Jose Rangel）；伊斯拉爾・雷耶斯（Israel Reyes）、塞薩爾・蒙特斯（Cesar Montes）、約翰・巴斯克斯（Johan Vasquez）、赫蘇斯・加亞多（Jesus Gallardo）；艾瑞克・里拉（Erik Lira）；羅伯托・阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、布萊恩・古鐵雷斯（Brian Gutierrez）、阿爾瓦羅・菲達爾戈（Alvaro Fidalgo）、胡利安・基尼奧內斯（Julian Quinones）；勞爾・希梅內斯（Raul Jimenez）陣形：「4-3-2-2」在世界盃開幕戰開打前，南非國家隊並未傳出任何傷兵。預計先發陣容：羅文・威廉斯（Ronwen Williams）；庫利索・穆道（Khuliso Mudau）、姆貝克澤利・姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）、伊梅・奧孔（Ime Okon）、奧布里・莫迪巴（Aubrey Modiba）；塔倫特・姆巴塔（Thalente Mbatha）、特博霍・莫科納（Teboho Mokoena）；奧斯溫・阿波利斯（Oswin Appollis）、雷萊博希萊・莫福肯（Relebohile Mofokeng）、切龐・莫雷米（Tshepang Moremi）；萊爾・福斯特（Lyle Foster）賽前外界普遍看好地主墨西哥能夠順利拿下勝利。坐鎮阿茲特克球場（Estadio Azteca）的主場優勢將成為墨西哥的重要武器，高海拔環境向來讓客隊難以適應。雖然南非在門將威廉斯（Ronwen Williams）把關以及主帥布魯斯（Hugo Broos）打造的防守體系下，預料能在開賽前30至40分鐘有效限制墨西哥的進攻火力，但隨著比賽進行、體能逐漸受到高原環境影響，墨西哥整體陣容深度與個人能力的優勢有望逐步顯現。此外，南非鋒線主將福斯特（Lyle Foster）的終結能力也被視為左右戰局的關鍵因素之一。若無法把握有限的反擊機會，南非恐怕難以在比賽後段製造足夠威脅。