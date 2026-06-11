美式賣場好市多（Costco）經常有商品限定優惠，近日就有消費者分享，賣場中「哈根達斯特展」，任選5桶只要999元，還加送保冷袋，且熱門口味草莓麻糬及開心果通通有。貼文引發消費者討論，從現場畫面也可以看到民眾搶買。7-11本週五六日也祭出哈根達斯雪酥買2送2。
好市多哈根達斯特價！整桶不用200元
好市多哈根達斯特價了！有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多近期舉辦哈根達斯特展優惠活動，473毫升家庭號冰淇淋任選5桶只要999元，平均每桶不到200元，還加贈保冷袋。現場共有10種口味可挑選，熱門口味幾乎都有，原PO也特別推薦草莓麻糬與開心果口味。
原PO表示，詢問現場工作人員後得知，目前活動僅在高雄中華店及大順店舉辦，引發不少會員熱烈討論，紛紛留言表示「有焦糖夏威夷果仁，這個口味超好吃」、「很划算，還送保冷袋，可惜離我太遠」、「價格好心動」、「一桶不用200元真的好佛，其他分店也能跟進嗎？」、「一桶品脫不用200元也太便宜了吧！但不在台北，我桑心」。
高雄限定只是第一波！哈根達斯優惠全台都輪得到
事實上，根據好市多官網資訊，哈根達斯特展除了6月8日至21日在高雄中華店及大順店舉辦外，6月22日至7月5日也將陸續於其他分店登場，包括北投店、內湖店、汐止店、中和店、新莊店、南崁店、中壢店、新竹店、北台中店、台中店、嘉義店及台南店，屆時北部民眾也能就近搶購優惠。
🟡7-11哈根達斯買2送2！單件75元有找
7-11本週五六日優惠，自6月12日至6月14日連續3天，哈根達斯雪酥指定口味推出「買2送2」活動，消費者可任選焦糖或草莓口味，平均下來每支只要約75元，相較原價149元，等同現省一半。
哈根達斯雪酥以濃郁冰淇淋搭配酥脆外層巧克力，包裹搭配酥脆威化餅乾聞名，是不少冰品愛好者夏季必買品項之一。此次推出買2送2優惠後，換算折扣約5折，對於平時較少降價的哈根達斯系列商品而言相當划算，也吸引不少網友關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多哈根達斯特價了！有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多近期舉辦哈根達斯特展優惠活動，473毫升家庭號冰淇淋任選5桶只要999元，平均每桶不到200元，還加贈保冷袋。現場共有10種口味可挑選，熱門口味幾乎都有，原PO也特別推薦草莓麻糬與開心果口味。
原PO表示，詢問現場工作人員後得知，目前活動僅在高雄中華店及大順店舉辦，引發不少會員熱烈討論，紛紛留言表示「有焦糖夏威夷果仁，這個口味超好吃」、「很划算，還送保冷袋，可惜離我太遠」、「價格好心動」、「一桶不用200元真的好佛，其他分店也能跟進嗎？」、「一桶品脫不用200元也太便宜了吧！但不在台北，我桑心」。
事實上，根據好市多官網資訊，哈根達斯特展除了6月8日至21日在高雄中華店及大順店舉辦外，6月22日至7月5日也將陸續於其他分店登場，包括北投店、內湖店、汐止店、中和店、新莊店、南崁店、中壢店、新竹店、北台中店、台中店、嘉義店及台南店，屆時北部民眾也能就近搶購優惠。
7-11本週五六日優惠，自6月12日至6月14日連續3天，哈根達斯雪酥指定口味推出「買2送2」活動，消費者可任選焦糖或草莓口味，平均下來每支只要約75元，相較原價149元，等同現省一半。
哈根達斯雪酥以濃郁冰淇淋搭配酥脆外層巧克力，包裹搭配酥脆威化餅乾聞名，是不少冰品愛好者夏季必買品項之一。此次推出買2送2優惠後，換算折扣約5折，對於平時較少降價的哈根達斯系列商品而言相當划算，也吸引不少網友關注。