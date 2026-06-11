韓國童星金雋在2020年、2021年於熱門劇集《機智醫生生活》一、二季演出曹政奭（李翊晙醫師）的兒子「李羽朱」，軟萌又懂事的模樣大受觀眾疼愛，如今多年過去，金雋已經是12歲的小大人，身高更是急速增長，讓劇迷大呼時光飛逝。
《機智》中古靈精怪 金雋受觀眾喜愛
金雋當年演出《機智醫生生活》時才6、7歲，飾演曹政奭乖巧、貼心又早熟的寶貝兒子，一頭西瓜皮髮型，時常迸出充滿童趣的金句，與爸爸溫馨的互動更是深受劇迷喜愛，是劇中極具人氣的靈魂小角色。
12歲金雋暴風抽高 目測150公分以上
今日12歲的金雋依然留著厚重的馬桶蓋髮型，臉蛋肉嘟嘟，跟小時候可愛的模樣相差不大，不過身高倒是暴風成長，目測至少150公分以上，5月底在IG分享外出踏青的影片，金雋調皮的在河中踩水，依舊是童心不減的小孩子。
金雋在《機智醫生生活》播畢後陸續客串多部知名作品，包括在電視劇《什麼都不想做_%28電視劇%29》中飾演「裴時溫」，以及在《紙房子：韓國篇》中飾演奈洛比的兒子，2023年，他在現象級熱門劇《Moving 異能》中，客串飾演主角「全啟道」的童年時期。
去年登上歌唱綜藝 金雋大秀好歌喉
去年1月中，金雋化名「聖誕頌歌」登上MBC節目《蒙面歌王》，演唱《機智醫生生活》的OST〈你對我，我對你〉和〈愛情雨〉兩首歌曲，展現驚人歌喉，受訪時，他坦言在這麼多觀眾面前唱歌有點緊張，但一上台就覺得很有趣，被問及現在的夢想，金雋說：「很多人都叫我『羽朱』，我也很喜歡這個名字，但我更希望大家記得我是演員金雋！」
資料來源：김율♥ 김준♥IG
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金雋當年演出《機智醫生生活》時才6、7歲，飾演曹政奭乖巧、貼心又早熟的寶貝兒子，一頭西瓜皮髮型，時常迸出充滿童趣的金句，與爸爸溫馨的互動更是深受劇迷喜愛，是劇中極具人氣的靈魂小角色。
12歲金雋暴風抽高 目測150公分以上
今日12歲的金雋依然留著厚重的馬桶蓋髮型，臉蛋肉嘟嘟，跟小時候可愛的模樣相差不大，不過身高倒是暴風成長，目測至少150公分以上，5月底在IG分享外出踏青的影片，金雋調皮的在河中踩水，依舊是童心不減的小孩子。
去年登上歌唱綜藝 金雋大秀好歌喉
去年1月中，金雋化名「聖誕頌歌」登上MBC節目《蒙面歌王》，演唱《機智醫生生活》的OST〈你對我，我對你〉和〈愛情雨〉兩首歌曲，展現驚人歌喉，受訪時，他坦言在這麼多觀眾面前唱歌有點緊張，但一上台就覺得很有趣，被問及現在的夢想，金雋說：「很多人都叫我『羽朱』，我也很喜歡這個名字，但我更希望大家記得我是演員金雋！」