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Ray穿林書豪17號球衣衝紐約！見證大逆轉暴動瞬間

▲Ray 與現場球迷一路見證球隊在第四節大逆轉，露出詫異的表情。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

▲Ray 也拍下了紐約街頭陷入瘋狂的暴動瞬間，甚至有激動球迷直接爬上行人號誌燈慶祝。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

曾嗆尼克今年不會奪冠！Ray與Spike Lee鏡頭前嘴砲

▲Ray今年 2 月曾與知名尼克粉Spike Lee在實況上嘴砲吵架。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

活躍於歐美實況圈的台灣「最強高中生」Ray（許宸睿），今（11）日在 Twitch 平台上進行戶外實況。他直接穿上以前林書豪 17 號尼克隊的經典球衣，前往麥迪遜廣場花園外直播，結果意外見證尼克隊從落後 29 分上演大逆轉擊敗馬刺，親自記錄下紐約街頭暴動的瘋狂瞬間，畫面曝光後也震撼了大批台灣粉絲。Ray 在今（11）日的實況中前往紐約街頭，結果一現身立刻被大批粉絲認出，紛紛拿起手機瘋狂猛拍。現場人潮甚至讓 Ray 一度露出驚恐表情，只能在兩位壯碩保鑣的貼身護衛之下艱難前進。有趣的是，路程中 Ray 還遇上了一群在現場戒備的紐約警察，結果連波麗士大人之中也有許多人是他的忠實粉絲。隨後 Ray 與多位實況主好友會合，並在街頭一處觀賽派對一同觀看球賽。這場比賽尼克隊上半場一度落後高達 29 分，但 Ray 與現場球迷一路見證球隊在第四節尾聲硬是追平，隨後靠著 OG Anunoby 在最後 1.2 秒的致勝補籃絕殺，直接讓現場尖叫歡呼聲震耳欲聾！比賽結束之後，Ray 也拍下了紐約街頭陷入瘋狂的暴動瞬間，甚至有激動球迷直接爬上行人號誌燈慶祝，讓 Ray 深刻見證到紐約客對籃球的瘋狂程度。不少台灣粉絲看完影片後，也紛紛驚呼，「紐約根本變成高譚市了」、「還好 Ray 是穿林書豪球衣，而不是之前那件馬刺球衣，不然我看兩個保鑣也護不住他」、「這孩子也太棒了吧，在美國竟然紅成這樣！」事實上，Ray 與尼克隊的淵源不止於此。他在今年 2 月出席 Fanatics Super Bowl Party 活動時，巧遇了知名導演兼 NBA 紐約尼克隊的超級鐵粉史派克李（Spike Lee）。當時 Ray 當場直接「貼臉開大」，向 Spike Lee 表示他認為尼克隊今年絕對不會奪冠。而 Spike Lee 聽聞後也立即向 Ray 展開反擊，犀利質問他幾歲，並直言他年紀太小、什麼都不懂。兩人隨後在鏡頭前針對總冠軍歸屬展開激烈辯論，當時 Ray 表態看好雷霆隊能夠拿下連霸，而 Spike Lee 自然是力挺自己最愛的尼克隊。時隔 4 個月後，雷霆隊在西區與馬刺激戰搶七後黯然落敗，反觀尼克隊一路高歌猛進闖進總冠軍賽，並在今（11）日取勝之後取得 3:1 的聽牌領先，尼克只差一場勝利就能拿下睽違 53 年的總冠軍，上一次紐約奪冠已要追溯至 1973 年。如今看來，或許 Spike Lee 期盼已久的奪冠願望真的即將成真，而 Ray 這次的「反向預測」也意外成了最佳效果。