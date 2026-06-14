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▲側田（如圖）2005年出道後橫掃各大頒獎禮的新人獎，陸續唱紅〈好人〉、〈命硬〉、〈男人KTV〉等歌曲。（圖／翻攝自側田微博）

美籍香港男歌手側田（原名：羅定偉）闖蕩歌壇多年，唱功獲得肯定，代表作包括〈好人〉、〈命硬〉等歌曲。近日他在節目《唱錢》中挑戰AI唱功翻紅，過去在節目《歌手》的演出片段也再度被翻出，讓不少網友誇讚：「這才是真正的港樂大魔王！」一度消失演藝圈的他，曾因低潮險些跳河，之後離開香港移居泰國尋找音樂初心，2009年他也因酒後與曹格發生爭執，被對方踢中下體受傷，登上新聞版面。側田2017年參加中國節目《歌手》最終以第4名挑戰成功，他在節目中的演出片段近日再度被挖出，只見他狀態自在，一開口便展現超強歌唱實力，讓網友大讚：「唱得很好」、「他看起来没有老的？」、「這才是真正的港樂大魔王」、「超會唱。」不過大家對側田這個人也有些陌生，2005年出道後橫掃各大頒獎禮的新人獎，陸續唱紅〈好人〉、〈命硬〉、〈男人KTV〉等歌曲。然而走紅後卻不斷有狗仔跟拍、傳出緋聞，2009年更與曹格在街頭發生爭執，側田疑似被踢中下體受傷，還好及時被友人阻止，才避免進一步發生流血事件，但兩人也因衝突事件登上新聞版面。側田因一連串負面新聞，加上對香港娛樂圈感到疲累與不適應，因此宣布將工作與生活重心轉移至北京。2019年他更經歷人生低潮，被利用和背叛，更險跳河輕生，因此他決定移居泰國過新生活，並尋找音樂初心。回歸演藝圈後，側田不僅展開演唱會，近日更現身節目《唱錢》，一連挑戰歌曲〈天才與白癡〉、〈祝君好〉、〈風繼續吹〉、〈數字人生〉及自己的作品〈命硬〉，他笑說是為了挑戰AI實測系統，研究出「機械式唱腔」、「假音」，當得知要挑戰自己的經典歌時，側田豪氣表示：「如果我唱砸這首，我真的可以退休了。」