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▲高雄客家兒童合唱團帶來一連多首膾炙人口的客語歌曲。（圖／高市府客委會提供）

▲高雄客家兒童合唱團赴日與東京中華學校見習交流，還帶傳統客家方口獅與東京中華學校的東華獅隊同台交流。（圖／高市府客委會提供）

高雄客家兒童合唱團再度跨海赴日，今(11)日首站到東京中華學校展開「見學交流」活動。合唱團的小團員們不僅以純真的天籟童音演唱經典客語歌曲，更帶去傳統的「客家方口獅」與東京中華學校的「東華獅隊」同台交流。演出後，小團員們也進入班級與當地學生一同上課，透過課堂及音樂互動，成功深化台日青少年的跨國情誼。這場台日文化交流今上午在東京中華學校溫馨登場，高雄客家合唱團的小朋友一連帶來多首膾炙人口的客語歌曲，包括描繪美濃龍肚兒時情感與校園回憶的〈茶頂山个風〉以及對父母養育之恩表達謝意的〈承蒙你感謝你恁仔細〉，隨後更獻唱日本流行歌曲〈紅蜻蜓〉，主歌採中文歌詞，副歌部分則搭配日語原版歌詞。孩子們清脆的客語歌聲，也讓台下東京中華學校師生跟著節奏輕輕拍手，場面溫馨感人。除了動聽的歌聲，這次交流的另一大特色是高雄美濃東門國小獅鼓隊帶來的「客家方口獅」的演出，方嘴可開合的「方口獅」昂首登場，方形獅頭，凹凸分明，舞動起來生動靈活、栩栩如生；而東京中華學校則派出代表當地僑界傳承的「東華獅隊」迎賓。兩地學生舞獅團輪番上陣，不僅展現長期訓練的成果，純熟的默契、技巧也贏得台下師生如雷的掌聲。帶團出訪的高市府客委會主委楊瑞霞致詞時表示，今天的活動有三個亮點，首先是高市客家兒童合唱團孩子透過歌聲傳遞客家語言與文化之美。其次是東門國小客家獅與中華學校「東華獅隊」的交流展演，兩隊都有東字，可說是「雙東獅隊」交流。 「更難得的是，來自高雄的學生走入課堂，與東京中華學校的同學一起學習、交流」。透過面對面的互動，孩子們將學習尊重多元文化、拓展國際視野，並建立跨國友誼。她也代表高雄市長陳其邁帶來一些禮物，其中有今年過60歲生日的「奧特曼超人」的紙藝花燈，以及一套介紹高雄客家庄的旅遊書「高雄客庄樂富遊」日文版。美濃東門國小校長陳永宏指出，東門國小客家獅鼓隊成立廿多年，學生從中學習傳統民俗技藝，並傳承客家文化。客家獅鼓隊由獅頭、獅尾、大面(財神爺)、小面(吉祥猴)、鼓、鈸以及鑼組成，是客家在各項節慶中迎神、納吉祥添福氣的傳統民俗技藝，也是珍貴的客家文化資產。結束精彩演出後，合唱團小朋友們隨即「化身為一日轉學生」，分批進入東京中華學校的小學部三至六年級班級。兩地孩子並肩而坐，一同上「日文課」、「美勞課」及「中文會話課」。東京中華學校校長吳育珊特別頒發榮譽狀給入班學習的學生。吳育珊表示，中華學校的孩子透過交流認識了客家獅隊，而在台灣除了中文外，也有閩南話與客家話等，在高雄美濃就保有很傳統的客家文化，透過此交流，讓中華學校孩子更認識充滿多元文化的美麗台灣。