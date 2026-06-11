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殷瑋議會攻防反成主角 聲量蓋過市長本尊

「雙軌傳播」短期奏效 卻埋下蔣萬安領導危機

沈伯洋迎來機會？殷瑋成一把「雙面刃」

選民只記得「尾巴」忘了「狗」？吳靜怡：幕僚比市長更像市長

台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安，甚至浮現「尾巴搖狗」效應，殷瑋聲量徹底壓過蔣萬安，蔣淪為比韓國瑜更草包的「草包市長」了。吳靜怡指出，自台北市長選戰進入下半年後，政治傳播出現不尋常變化，焦點人物不再只是蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，反而是研考會主委殷瑋成為輿論中心。吳靜怡提到，從先前的「平板餵稿」、「殷瑋答」、「蔣稿機」等話題，到近期議會中主動接招、登板強勢答詢，殷瑋的曝光與討論度持續攀升，甚至一度蓋過蔣萬安本人。她認為，這已不是一般幕僚補位，而更像是典型的「代理人傳播」戰術，反映出市長角色逐漸空洞化。吳靜怡分析，蔣萬安陣營目前採取明確分工，由蔣萬安維持溫和、穩定的市長形象；殷瑋則負責出拳、反擊、製造衝突畫面。她舉例指出，平板爭議原本聚焦蔣萬安是否熟悉市政，但經殷瑋操作後，反而轉向民進黨雙重標準；鼠患議題原本屬治理問題，也被重新包裝成「認知作戰」議題。吳靜怡認為，這套雙軌傳播短期有效，也確實讓蔣市府在新聞戰中不再被動；但真正的問題也在這裡，當部屬比市長更有戰鬥力、更有鏡頭感、更能主導議題，那麼蔣萬安的領導主體性就開始被稀釋。「對沈伯洋而言，殷瑋的強勢登場是一把雙面刃。」吳靜怡進一步指出，一方面，殷瑋頻繁代答與強勢發言，可能成為攻擊蔣萬安「不熟市政、依賴幕僚」的切入點；另一方面，高密度攻防也可能把沈伯洋拖進意識形態、政策細節與網路迷因戰場，反而使選戰焦點失焦。吳靜怡強調，沈伯洋團隊必須把焦點重新拉回「誰才是真正負責任的市長」，才能把殷瑋的聲量轉化為蔣萬安的政治負債。因此，殷瑋本週聲量飆升，不應只被視為市府攻防成功，而應被解讀為蔣萬安陣營的結構性警訊。吳靜怡提到，「尾巴搖狗」最大的風險，不在於幕僚太強，而是當選民開始記得殷瑋的發言、反擊與論述，卻對蔣萬安的政策判斷、治理能力與決策風格印象模糊時，問題就不再只是一次議會攻防，而是領導主體性正在流失。吳靜怡直言，短期來看，殷瑋確實是蔣萬安最能打的戰將；但長期而言，如果選民逐漸形成「幕僚比市長更像市長」的認知，那麼這場原本用來保護蔣萬安的雙軌傳播策略，最終可能反而成為侵蝕其政治光環與中間選民支持基礎的最大隱憂。最後，吳靜怡更狠酸：「蔣萬安就淪為比韓國瑜更草包的草包市長了！」