上完公廁到底該用手按沖水桿，還是用腳踩？一名日本網友近日分享自己的困擾，引發大批網友熱烈討論，留言區甚至分成「手壓派」與「腳踩派」。對此，日本知名衛浴品牌TOTO出面解答，壓桿式馬桶原本就是設計給手操作使用，若長期以腳踩踏，可能造成壓桿底座、防水墊圈及內部機構受損。業者指出，沖水閥內部結構精密，長期以腳踢踏恐導致零件損壞、漏水甚至故障，若是擔心衛生問題，可隔著衛生紙按壓。
坐式馬桶敢用手沖水嗎？全場分兩派激戰
一名日本網友近日在Threads貼出坐式馬桶照片表示，自己一直習慣用手按壓沖水桿，但又擔心沖水閥可能曾被其他人用腳踩過，因此每次如廁結束後都會陷入糾結，不知道該不該直接伸手沖水。
問題曝光後，立刻吸引大量網友加入討論，留言區形成兩派意見。支持手壓的網友認為，「反正都要洗手，當然用手」、「會先拿衛生紙墊著再按」、「想到有人用腳踩就覺得噁心」。另一派則認為，用腳比較衛生，「無法相信別人，所以都用腳踩」、「對不起，我一直都是用腳沖水」、「蹲式馬桶用腳踩很正常」。
也有不少人質疑腳踩的可行性，畢竟坐式馬桶的壓桿位置通常較高，「坐式馬桶壓桿比馬桶座還高，要怎麼踩」、「抬腳踩沖水桿感覺很容易跌倒」、「完全無法想像那個畫面」。
馬桶正確用法出爐！衛浴大廠TOTO解答了
根據日媒《Maidona News》報導，TOTO針對這項爭論給出明確答案。業者表示，目前雖然感應式、自動沖水設備越來越普及，但許多公共場所仍採用傳統壓桿式沖水系統。無論是蹲式或坐式馬桶，只要是壓桿式沖水閥，正確使用方式都是以手按壓操作。
TOTO說明，壓桿式沖水閥內部包含多項精密零件與防水墊圈，若長時間以腳踢踏或施加過大力道，容易造成拉柄底座斷裂、墊圈受損，進而引發漏水或設備故障問題。從設備維護與耐用度角度來看，以手操作才是最適當的使用方式，因此許多公廁也會特別提醒民眾勿以腳踩踏。
其實類似爭議過去也曾有調查。日本媒體曾訪問52名民眾，其中28人（53%）表示習慣用手沖水，認為位置剛好、操作自然；另外24人（46%）則偏好用腳，理由是不想碰觸可能附著細菌的金屬桿，希望降低接觸風險。
針對衛生疑慮，TOTO建議民眾可先抽取一張衛生紙覆蓋在沖水桿上再按壓，使用後直接丟棄或一併沖掉即可。這種做法既能兼顧衛生，也能避免設備遭到不當使用而損壞。
此外，TOTO還分享一項不少人不知道的冷知識。許多人以為壓桿只能往下壓才能沖水，但其實這類沖水裝置採用360度方向設計，不論向下按、向上拉，甚至往其他方向推動，都能啟動沖水功能。因此若不想直接往下壓，也能選擇由下往上拉的方式完成沖水。
台灣公廁分腳踏、手壓式！辨別方式一次看
至於台灣公共廁所常見的蹲式馬桶，則大致可分為兩種不同設計。第一種為「腳踏快沖式」，通常設置於地面附近，採平面金屬踏板並附有止滑紋路，原本就是設計給民眾用腳踩踏沖水；另一種則是「手壓快沖式」，外觀多為圓柱狀金屬桿，需以手按壓操作。
若不知道該用手還是腳操作，建議可先觀察裝置外型與位置。一般位於牆面、圓桿狀且高度適中的，多半屬於手壓式；若設置於地面附近、採平面踏板設計，則通常為腳踏式。下次進入公廁前可以注意一下，避免無意間變成沒公德心的使用者喔！
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一名日本網友近日在Threads貼出坐式馬桶照片表示，自己一直習慣用手按壓沖水桿，但又擔心沖水閥可能曾被其他人用腳踩過，因此每次如廁結束後都會陷入糾結，不知道該不該直接伸手沖水。
問題曝光後，立刻吸引大量網友加入討論，留言區形成兩派意見。支持手壓的網友認為，「反正都要洗手，當然用手」、「會先拿衛生紙墊著再按」、「想到有人用腳踩就覺得噁心」。另一派則認為，用腳比較衛生，「無法相信別人，所以都用腳踩」、「對不起，我一直都是用腳沖水」、「蹲式馬桶用腳踩很正常」。
馬桶正確用法出爐！衛浴大廠TOTO解答了
根據日媒《Maidona News》報導，TOTO針對這項爭論給出明確答案。業者表示，目前雖然感應式、自動沖水設備越來越普及，但許多公共場所仍採用傳統壓桿式沖水系統。無論是蹲式或坐式馬桶，只要是壓桿式沖水閥，正確使用方式都是以手按壓操作。
TOTO說明，壓桿式沖水閥內部包含多項精密零件與防水墊圈，若長時間以腳踢踏或施加過大力道，容易造成拉柄底座斷裂、墊圈受損，進而引發漏水或設備故障問題。從設備維護與耐用度角度來看，以手操作才是最適當的使用方式，因此許多公廁也會特別提醒民眾勿以腳踩踏。
針對衛生疑慮，TOTO建議民眾可先抽取一張衛生紙覆蓋在沖水桿上再按壓，使用後直接丟棄或一併沖掉即可。這種做法既能兼顧衛生，也能避免設備遭到不當使用而損壞。
此外，TOTO還分享一項不少人不知道的冷知識。許多人以為壓桿只能往下壓才能沖水，但其實這類沖水裝置採用360度方向設計，不論向下按、向上拉，甚至往其他方向推動，都能啟動沖水功能。因此若不想直接往下壓，也能選擇由下往上拉的方式完成沖水。
至於台灣公共廁所常見的蹲式馬桶，則大致可分為兩種不同設計。第一種為「腳踏快沖式」，通常設置於地面附近，採平面金屬踏板並附有止滑紋路，原本就是設計給民眾用腳踩踏沖水；另一種則是「手壓快沖式」，外觀多為圓柱狀金屬桿，需以手按壓操作。
若不知道該用手還是腳操作，建議可先觀察裝置外型與位置。一般位於牆面、圓桿狀且高度適中的，多半屬於手壓式；若設置於地面附近、採平面踏板設計，則通常為腳踏式。下次進入公廁前可以注意一下，避免無意間變成沒公德心的使用者喔！