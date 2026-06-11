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就學貸款族未來畢業後的還款壓力可望降低。教育部次長朱俊彰今（11）日表示，115學年度起，政府將調整學貸利息與還款制度，符合資格的學生在學期間不用負擔利息，畢業後開始還款時，利率也將從現行1.775%降至0.775%，中間1個百分點由政府吸收。這項措施預計今年8月上路，也是總統賴清德日前提出台灣人口對策新戰略中的一環。除了降低利率，現行畢業後1年的還款寬限期，也將延長為2年，讓剛離開校園、準備進入職場的年輕人，有更長時間穩定收入後再開始償還學貸。立法院教育及文化委員會今日審查多項修法草案，內容涉及大學法、專科學校法與高級中等教育法。多位立委主張，應進一步擴大就學協助，包括放寬學貸申請門檻、讓政府負擔貸款利息、延長還款寬限期，以及針對家庭所得最低20%的學生免收學費。不過，教育部認為，現行制度已具備調整空間，不一定要把相關措施直接寫進母法。朱俊彰指出，以113學年大專校院在學生約103.3萬人來看，目前已有近52%學生獲得學雜費減免或補助，若要加強照顧弱勢學生，可透過調整既有學費減免與弱勢助學方案，更精準地分配資源。至於學貸資格是否應全面放寬，朱俊彰表示，現行制度對特殊個案已有彈性。若學生家庭遇到變故、經濟陷入困難，或有其他特殊因素，經學校認定後仍可申請就學貸款，並非完全沒有補救空間。朱俊彰說，教育部支持優先協助經濟弱勢學生，也會持續檢視財政狀況與學生需求，調整各項助學措施。不過，若把細節固定在法律條文中，未來政策要快速因應現實變化反而可能受限，因此建議保留行政調整彈性。