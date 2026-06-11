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▲下周一、下周二西南風減弱，中部有局部陣雨，其他地區留意午後雷陣雨，天氣穩定要等到下週三。（圖／中央氣象署提供）

▲週三起西南風減弱，太平洋高壓增強，各地回到高溫炙熱的天氣型態，高溫約30度至32度。（圖／中央氣象署提供）

周五持續受到鋒面影響，各地仍有降雨機率，尤其西半部有局部雷雨及大雨發生，周末開始受到西南風影響，雨勢轉至中南部，下周一、下周二西南風減弱，中部有局部陣雨，其他地區留意午後雷陣雨，天氣穩定要等到下週三，且屆時太平洋高壓增強，高溫將回到30度至32度。中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，周五鋒面影響，各地仍有短暫陣雨，西半部雨勢最明顯，有局部雷雨或大雨發生機率，晚間降雨會逐漸趨緩。周六白天各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中中部以北、東北部、東部地區及其他山區大雨發生機會，晚間西南風增強，中南部地區降雨增加，有短暫陣雨或雷雨。下周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，受到西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有短延時豪雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨，午後北部及東半部山區有大雨發生機率。下周二起西南風減弱，不過水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週三、下周四天氣逐漸穩定，僅剩嘉義以南及東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。未來一周溫度，明日北部高溫24度，其他地區27度至29度。周六至下周二氣溫逐漸回升，各地高溫27度至30度；週三起西南風減弱，太平洋高壓增強，各地回到高溫炙熱的天氣型態，高溫約30度至32度。