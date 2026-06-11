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台北市市場處公布5月份批發市場的農產品健檢報告，抽驗1163件蔬果中，高達87件農藥殘留過量，總計多達1萬1982公斤的違規產品，在拍賣前被攔截銷毀。這次的違規名單涵蓋多款家常菜，其中地瓜葉與小白菜都上榜，而餐館常見的調味辣椒，已經連續4個月被驗出不合格，名列重點觀察對象。根據市場處追蹤的違規狀況，不少產地與廠商都出現重複違規，最誇張的是來自彰化芳苑的韭菜，這回被驗出殺菌劑與殺蟲劑超標，已經是過去一年內第3度闖關失敗；另外，包含雜柑、菜豆、青蔥、九層塔、花椰菜及芫荽等10種作物，檢出像是芬普尼、可尼丁等防蟲用藥，也都是一年內被抓包第2次，部分供貨源頭在用藥劑量上仍未落實控管。為了避免問題蔬果流入市面，台北農產公司每日天亮拍賣前，就會完成進場蔬果的抽驗並即時揭露結果。一旦發現農藥超標，便立刻中止該批貨物拍賣並祭出銷毀處分，同時凍結該農友當天其他同種類蔬果的交易資格，情節嚴重者勒令停供，希望透過批發市場的嚴格過濾，將農藥風險阻絕在市面之外。