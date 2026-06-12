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經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，今年迎來播出10週年，孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜近日再度齊聚，重返當年拍攝地江陵錄製紀念節目《鬼怪10週年之旅》。最近釋出的2分鐘預告中，主演們紛紛訴說內心話，其中劉寅娜望著孔劉紅了眼眶，感性說出「哥哥好像是我們所有人的鬼怪」，真摯告白瞬間掀起劇迷回憶殺。《鬼怪10週年之旅》將記錄四位主演一起前往江陵旅行的過程，主角群時隔10年再次同框的消息曝光後，立刻引發熱烈關注。節目中他們一起來到曾留下無數經典畫面的江陵注文津海邊，四人雖然相隔多年才重聚，互動卻絲毫沒有生疏感。大家聊起久別重逢的感受時笑說，「就算很久沒見，再見面還是一模一樣」，更感嘆「感覺像昨天才拍完最後一場戲分開」，展現多年不變的好感情。孔劉回憶《鬼怪》拍攝時光，坦言是自己「人生中最燦爛的一個冬天」，字句間流露對作品的深厚情感。劉寅娜也表示，不管過了多久，只要想起《鬼怪》，都會有種瞬間回到當年的感覺，彷彿那段時光一直被珍藏在心底。節目中也安排成員們向彼此表達心意。金高銀感性表示，當年大家擁有非常好的團隊默契，因為有彼此，才能一起撐過來。而最令人動容的一幕，莫過於劉寅娜看著孔劉紅著眼眶說出：「哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」短短一句話也讓不少粉絲感動表示，光看預告就已經忍不住想哭。