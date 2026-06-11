2026年FIFA世界盃足球賽於6月12日將正式開踢，由墨西哥迎戰南非揭開序幕。本屆賽事首度擴軍至48支球隊，共計104場比賽，被視為史上商業規模最大的世界盃。然而，受官方推行動態定價與NFT搶購權等爭議政策影響，高昂票價引發球迷強烈反彈。截至開幕前夕，小組賽仍有約18萬張門票待售，而其中最引人注目的，便是僅需180美元（約合新台幣5800元）就能進場的超值席次！
碩果僅存的180美元門票 6月26日埃及對決伊朗
根據FIFA官方購票網站數據，目前最低票價分類第三類（Category 3）的門票幾乎全面售罄，全體104場賽事中，僅剩「最後一場」仍保有180美元的親民價格：
📍比賽場次：埃及對決伊朗
📍比賽時間：6月26日
📍比賽地點：西雅圖
📍剩餘數量：僅剩370多張
該場次除了180美元的低價票外，現場仍有550美元、875美元及1000美元等中高價位門票。對於想親臨現場感受世界盃張力、預算卻有限的球迷來說，這場小組賽無疑是最後的黃金機會。
熱門小組賽票價對比 地主國美加首戰破千美元
相較於埃及與伊朗的親民票價，北美地主國的開幕戰門票價格則高得驚人。以下為目前小組賽熱門場次與便宜場次的票價對比：
美國隊於加州因格爾活迎戰巴拉圭的首戰，最低階門票已飆升至1120美元，且截稿前僅剩最後2張，其餘座位皆從1645美元起跳。
淘汰賽與決賽行情 四位數天價門票成常態
目前整個世界盃錦標賽中，共有29場比賽完全售罄，但仍有75場比賽有餘票，其中包括2場四強賽、四場8強戰、5場16強賽，以及14場新賽制的32強賽。隨著賽事強度提升，淘汰賽門票行情也全線飆漲，四強戰德州阿靈頓場次僅剩四位數美元的高價票；亞特蘭大場次在FIFA官網更僅剩20多張。
至於7月20日的決賽，舉辦於紐澤西州大都會人壽體育場的決賽，門票在各大平台已成天價。SeatGeek起跳價為7986美元，StubHub為8775美元，FIFA官方轉售網站則喊到9085美元。
商業化實驗挨轟 NFT購票權與27%手續費引爭議
本屆世界盃票價高漲且混亂，主因在於FIFA主席因凡蒂諾強行引進「動態定價」，並透過「FIFA Collect」平台販售區塊鏈NFT形式的「購票權」（RTB）。球迷必須先花費數十至數百美元購買RTB，才能獲得後續的購票資格，且購買時無法得知座位與最終票價，被球迷組織痛批黑箱與操縱市場。
此外，FIFA官方轉售平台向賣家抽成10%、買家抽成17%，高達27%的雙向手續費更激怒了消費者。目前美國紐約州與紐澤西州官方已正式展開調查，質疑FIFA涉嫌製造「人為稀缺」與虛假廣告。
雖然因凡蒂諾在賽前記者會上強調門票需求「超乎預期10倍以上」，且已售出超過600萬張門票，但小組賽殘留的180000張餘票，顯示全球球迷對FIFA無上限榨取熱情的商業行徑，已經劃下了無法退讓的底線。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據FIFA官方購票網站數據，目前最低票價分類第三類（Category 3）的門票幾乎全面售罄，全體104場賽事中，僅剩「最後一場」仍保有180美元的親民價格：
📍比賽場次：埃及對決伊朗
📍比賽時間：6月26日
📍比賽地點：西雅圖
📍剩餘數量：僅剩370多張
該場次除了180美元的低價票外，現場仍有550美元、875美元及1000美元等中高價位門票。對於想親臨現場感受世界盃張力、預算卻有限的球迷來說，這場小組賽無疑是最後的黃金機會。
熱門小組賽票價對比 地主國美加首戰破千美元
相較於埃及與伊朗的親民票價，北美地主國的開幕戰門票價格則高得驚人。以下為目前小組賽熱門場次與便宜場次的票價對比：
|比賽場次
|舉辦城市
|最低票價
|剩餘情況與其他票價
|埃及 vs 伊朗
|西雅圖
|180美元
|剩370多張，另有550、875、1000美元門票
|加拿大 vs 波士尼亞與赫塞哥維納
|多倫多
|980美元
|另有1645、2240美元門票
|美國 vs 巴拉圭
|因格爾活
|1120美元
|僅剩2張，另有1645、2330、2735、4105美元門票
|英格蘭 vs 克羅埃西亞
|阿靈頓
|850美元
|官方轉售價（SeatGeek平台為880美元）
淘汰賽與決賽行情 四位數天價門票成常態
目前整個世界盃錦標賽中，共有29場比賽完全售罄，但仍有75場比賽有餘票，其中包括2場四強賽、四場8強戰、5場16強賽，以及14場新賽制的32強賽。隨著賽事強度提升，淘汰賽門票行情也全線飆漲，四強戰德州阿靈頓場次僅剩四位數美元的高價票；亞特蘭大場次在FIFA官網更僅剩20多張。
至於7月20日的決賽，舉辦於紐澤西州大都會人壽體育場的決賽，門票在各大平台已成天價。SeatGeek起跳價為7986美元，StubHub為8775美元，FIFA官方轉售網站則喊到9085美元。
商業化實驗挨轟 NFT購票權與27%手續費引爭議
本屆世界盃票價高漲且混亂，主因在於FIFA主席因凡蒂諾強行引進「動態定價」，並透過「FIFA Collect」平台販售區塊鏈NFT形式的「購票權」（RTB）。球迷必須先花費數十至數百美元購買RTB，才能獲得後續的購票資格，且購買時無法得知座位與最終票價，被球迷組織痛批黑箱與操縱市場。
此外，FIFA官方轉售平台向賣家抽成10%、買家抽成17%，高達27%的雙向手續費更激怒了消費者。目前美國紐約州與紐澤西州官方已正式展開調查，質疑FIFA涉嫌製造「人為稀缺」與虛假廣告。
雖然因凡蒂諾在賽前記者會上強調門票需求「超乎預期10倍以上」，且已售出超過600萬張門票，但小組賽殘留的180000張餘票，顯示全球球迷對FIFA無上限榨取熱情的商業行徑，已經劃下了無法退讓的底線。
更多「2026世界盃」相關新聞。