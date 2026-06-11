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▲郁欣Ivy國際高規格打造新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，唱出成長的焦慮。（圖／KTJ Holding 提供）

▲拍攝〈你現在一樣快樂嗎〉MV，導演將自己固定在車外拍攝架上取景。（圖／KTJ Holding 提供）

歌壇新秀郁欣Ivy坐擁抖音130萬粉絲、IG超過60萬追蹤，總粉絲數突破200萬，她在首支單曲〈Want Me Back〉掀起熱潮後，正式推出第二首全新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，MV中，為了呈現開著車奔馳在公路上的畫面，沒有駕照的郁欣Ivy坐在被大型拖車拖行的復古敞篷車上，一度投入到雙手離開方向盤，成了拍攝過程中的小插曲。郁欣Ivy新歌〈你現在一樣快樂嗎〉MV以電影規格打造，團隊耗時整整一個晚上跨夜拍攝，趕在日出前完成公路戲份，只為捕捉北海岸從深夜到清晨的自然光影變化。Ivy透露，從歌曲風格、概念、歌詞到MV視覺主題與服裝造型，自己都全程參與討論，而腦海中第一個浮現的畫面，就是自由地開著車奔馳在公路上，因此特別希望把這個意象放進MV中。不過因為郁欣Ivy尚未取得駕照，劇組特別出動大型拖車拖行復古敞篷車拍攝，而導演更親自將自己固定在車外拍攝架上取景，只為捕捉最真實的鏡頭畫面。Ivy笑說，自己雖然不會開車，但拍攝時實在太投入歌曲情緒，一度不小心雙手離開方向盤演出，成為拍攝現場的小插曲。新歌延續與製作人派偉俊的合作默契，這次更是重金打造，郁欣Ivy攜手國際音樂團隊跨國合作，如曾參與韓國人氣男團SEVENTEEN、Hearts2Hearts等作品創作的韓國新銳詞曲創作者Maya Rose，展現不同於首支單曲的全新面貌。郁欣Ivy日前於信義區舉辦快閃活動，以新歌熱舞演出吸引上百位粉絲到場支持，現場擠得水洩不通，向來寵粉的她也特別留下來與歌迷一一合照、互動，感謝大家一路以來的支持，也讓她逐漸感受到身為歌手的真實存在感。〈你現在一樣快樂嗎〉已於6月11日全面數位上架，完整MV也將於今晚7點在Ivy官方YouTube頻道正式上線。