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鳳凰日引氣開運法！把握4大黃金吉時喝水

▲高宏寓建議鳳凰日把握4個吉時進行「引氣」儀式，喝溫開水並默念3個目標，有助穩定磁場。（示意圖／取自unsplash）

求財求愛求好孕！鳳凰日不同願望祭拜對象一次看

▲鳳凰日可依不同願望祭拜土地公、財神爺、月老、註生娘娘及城隍爺，若想求桃花正緣，可帶對應供品去月老廟拜拜。（圖／台南市觀旅局提供）

不懂風水也能做！鳳凰日3招打造好運氣場

▲玄關與正財位被視為住宅的重要「氣口」，若採光不足，可透過暖色燈光補強空間能量。（圖／記者賴禹妡攝）

6月14日（農曆4月29日）將迎來被稱為女性專屬開運日的「鳳凰日」。命理師高宏寓表示，鳳凰在傳統命理中象徵女性能量，因此鳳凰日也被視為每28天才出現一次的「極陽之日」。這一天特別適合女性修復身心能量，建議把握4個吉時進行「引氣」儀式，只要喝溫開水就能有助穩定磁場，搭配居家風水整理與開運穿搭，更有機會為自己迎來好運。高宏寓指出，想在鳳凰日提升整體運勢，可把握當天4個良辰吉時進行簡單的「引氣」儀式，先喝下一杯溫開水，再於心中默念當天最重要的3個目標，藉此穩定磁場、凝聚能量。高宏寓表示，這項做法屬於命理中的「時間風水」，透過良辰吉時調整自身狀態，有助於讓一整天維持正向能量與穩定氣場。高宏寓也整理出鳳凰日適合祭拜的神明與供品，女性可依照自身需求前往廟宇祈福。祈求事項：財源廣進、事業順利、工作及生意發展供品：鳳梨、花生、麻糬、糕點祭拜重點：誠心稟報姓名、農曆生日、現居地址及具體財務目標，讓財氣更容易流動。祈求事項：桃花運、人際緣分、感情順遂供品：紅棗、桂圓、枸杞、月餅、蜜餞開運小技巧：可攜帶全新保養品或香水過香爐，祈求提升魅力與吸引力。祈求事項：求子、求女、孕程平安供品：紅百合、桂圓、蓮子、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃開運方式：可搭配捐香、捐米廣結善緣，並誠心祈求早生貴子、孕育順利。祈求事項：伸張正義、消除小人、解決不公平事件供品：三果、清茶、清酒、花生、綠豆糕、金紙祭拜方式：可將冤屈或煩惱寫在黃紙上作為狀紙呈報，祈求城隍爺開恩賜智、化解災厄。除了祭拜祈福外，高宏寓也分享幾項簡單易執行的居家開運方式。首先，玄關與正財位被視為住宅的重要「氣口」，應保持整潔與明亮。他強調「光線就是財氣」，若玄關採光不足，可透過暖色燈光補強空間能量。其次，高宏寓指出，鏡子不宜正對床鋪，也不要直接對著大門，以免影響睡眠品質或讓進門財氣被反射出去。另外，窗戶被稱為房屋的眼睛，窗台不宜堆放過多雜物，以維持空氣流通與氣場順暢。若想進一步增添好運，可選擇綠色系服飾招正財，或穿著淡粉色系衣物提升人緣與桃花運。