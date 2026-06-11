6月14日（農曆4月29日）將迎來被稱為女性專屬開運日的「鳳凰日」。命理師高宏寓表示，鳳凰在傳統命理中象徵女性能量，因此鳳凰日也被視為每28天才出現一次的「極陽之日」。這一天特別適合女性修復身心能量，建議把握4個吉時進行「引氣」儀式，只要喝溫開水就能有助穩定磁場，搭配居家風水整理與開運穿搭，更有機會為自己迎來好運。
鳳凰日引氣開運法！把握4大黃金吉時喝水
高宏寓指出，想在鳳凰日提升整體運勢，可把握當天4個良辰吉時進行簡單的「引氣」儀式，先喝下一杯溫開水，再於心中默念當天最重要的3個目標，藉此穩定磁場、凝聚能量。
◼︎子時：23點10分至0點50分
◼︎卯時：5點10分至6點50分
◼︎辰時：7點10分至7點40分
◼︎巳時：9點10分至10點20分
高宏寓表示，這項做法屬於命理中的「時間風水」，透過良辰吉時調整自身狀態，有助於讓一整天維持正向能量與穩定氣場。
求財求愛求好孕！鳳凰日不同願望祭拜對象一次看
高宏寓也整理出鳳凰日適合祭拜的神明與供品，女性可依照自身需求前往廟宇祈福。
🟡求財運：土地公、財神爺
祈求事項：財源廣進、事業順利、工作及生意發展
供品：鳳梨、花生、麻糬、糕點
祭拜重點：誠心稟報姓名、農曆生日、現居地址及具體財務目標，讓財氣更容易流動。
🟡求正緣：月老星君
祈求事項：桃花運、人際緣分、感情順遂
供品：紅棗、桂圓、枸杞、月餅、蜜餞
開運小技巧：可攜帶全新保養品或香水過香爐，祈求提升魅力與吸引力。
🟡求好孕：註生娘娘
祈求事項：求子、求女、孕程平安
供品：紅百合、桂圓、蓮子、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃
開運方式：可搭配捐香、捐米廣結善緣，並誠心祈求早生貴子、孕育順利。
🟡求公道與化解是非：城隍爺
祈求事項：伸張正義、消除小人、解決不公平事件
供品：三果、清茶、清酒、花生、綠豆糕、金紙
祭拜方式：可將冤屈或煩惱寫在黃紙上作為狀紙呈報，祈求城隍爺開恩賜智、化解災厄。
不懂風水也能做！鳳凰日3招打造好運氣場
除了祭拜祈福外，高宏寓也分享幾項簡單易執行的居家開運方式。首先，玄關與正財位被視為住宅的重要「氣口」，應保持整潔與明亮。他強調「光線就是財氣」，若玄關採光不足，可透過暖色燈光補強空間能量。
其次，高宏寓指出，鏡子不宜正對床鋪，也不要直接對著大門，以免影響睡眠品質或讓進門財氣被反射出去。另外，窗戶被稱為房屋的眼睛，窗台不宜堆放過多雜物，以維持空氣流通與氣場順暢。若想進一步增添好運，可選擇綠色系服飾招正財，或穿著淡粉色系衣物提升人緣與桃花運。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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高宏寓指出，想在鳳凰日提升整體運勢，可把握當天4個良辰吉時進行簡單的「引氣」儀式，先喝下一杯溫開水，再於心中默念當天最重要的3個目標，藉此穩定磁場、凝聚能量。
◼︎子時：23點10分至0點50分
◼︎卯時：5點10分至6點50分
◼︎辰時：7點10分至7點40分
◼︎巳時：9點10分至10點20分
高宏寓表示，這項做法屬於命理中的「時間風水」，透過良辰吉時調整自身狀態，有助於讓一整天維持正向能量與穩定氣場。
高宏寓也整理出鳳凰日適合祭拜的神明與供品，女性可依照自身需求前往廟宇祈福。
🟡求財運：土地公、財神爺
祈求事項：財源廣進、事業順利、工作及生意發展
供品：鳳梨、花生、麻糬、糕點
祭拜重點：誠心稟報姓名、農曆生日、現居地址及具體財務目標，讓財氣更容易流動。
🟡求正緣：月老星君
祈求事項：桃花運、人際緣分、感情順遂
供品：紅棗、桂圓、枸杞、月餅、蜜餞
開運小技巧：可攜帶全新保養品或香水過香爐，祈求提升魅力與吸引力。
祈求事項：求子、求女、孕程平安
供品：紅百合、桂圓、蓮子、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃
開運方式：可搭配捐香、捐米廣結善緣，並誠心祈求早生貴子、孕育順利。
🟡求公道與化解是非：城隍爺
祈求事項：伸張正義、消除小人、解決不公平事件
供品：三果、清茶、清酒、花生、綠豆糕、金紙
祭拜方式：可將冤屈或煩惱寫在黃紙上作為狀紙呈報，祈求城隍爺開恩賜智、化解災厄。
不懂風水也能做！鳳凰日3招打造好運氣場
除了祭拜祈福外，高宏寓也分享幾項簡單易執行的居家開運方式。首先，玄關與正財位被視為住宅的重要「氣口」，應保持整潔與明亮。他強調「光線就是財氣」，若玄關採光不足，可透過暖色燈光補強空間能量。
其次，高宏寓指出，鏡子不宜正對床鋪，也不要直接對著大門，以免影響睡眠品質或讓進門財氣被反射出去。另外，窗戶被稱為房屋的眼睛，窗台不宜堆放過多雜物，以維持空氣流通與氣場順暢。若想進一步增添好運，可選擇綠色系服飾招正財，或穿著淡粉色系衣物提升人緣與桃花運。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。