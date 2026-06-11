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韓國饒舌歌手Jay Park（朴載範）今（11）日透過社群平台X發文，宣布將正式加入自己一手打造的男團「LNGSHOT」，甚至直接開嗆酸民，表示這本來就是自己製作的團體，因此不論是誰都無法阻止他。朴載範今日在貼文中寫道：「我接下來要『正式把自己納入』LNGSHOT，因為這一直都是我的目標，沒有人可以阻止我，因為這公司是我創的、這個團也是我做出來的，哈哈哈哈哈哈哈哈哈……我做這行已經20年了（笑），你們覺得誰比較懂？你們就好好享受音樂就好了。」不過朴載範隨後也補充說明，這段話其實是在開玩笑，主要是要回應最近網路上對自己的各種無謂討論，才會幽默發文；針對酸民與負面評論，他也直球回擊，表示自己已在演藝圈活動超過20年，比任何網路言論更清楚產業現況，並霸氣寫下「你們贏不了我」。據了解，LNGSHOT是由MORE VISION推出的首個四人男團，成員包含Ohyul、Ryul、Woojin及Louis，並已於今年1月以單曲〈Moonwalkin'〉正式出道，朴載範透露，公司已規劃好未來行程，預計在夏季推出兩張EP，團體重大方向也會與成員共同討論。