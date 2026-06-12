我是廣告 請繼續往下閱讀

乾眼症不是缺水 醫示警：注意缺油

乾眼症反覆發作 醫：應盡快檢查

3C世代乾眼症病人逐年增加。許多人出現眼睛乾澀、刺痛、異物感、容易疲勞、畏光或視力忽好忽壞等症狀時，往往以為只是「眼睛疲勞」而輕忽就醫，僅靠人工淚液暫時緩解，等到症狀加劇才尋求治療。一名50多歲的婦人眼睛乾澀，原以為是用眼過度，自行點人工淚液長達半年，就醫時雙眼視力僅剩0.1，角膜甚至破皮，所幸經治療視力恢復至1.0。眼睛乾就點人工淚液是不少乾眼症患者的第一反應，但未必只是「缺水」，衛福部台北醫院眼科暨高階乾眼中心主任林人傑提醒，若長期忽略，可能會導致症狀反覆發作，嚴重甚至會「角膜缺損」。林人傑說，先前有一名50多歲婦人因為眼睛乾澀，誤以為是用眼過度，自行點人工淚液長達半年，就醫時雙眼視力僅剩下0.1，且角膜破皮，經檢查屬於中重度乾眼症，所幸治療後視力恢復至1.0。林人傑表示，許多人以為乾眼症就是眼睛缺水，因此不舒服就反覆點人工淚液，但現代乾眼症真正的問題，往往不是缺水，而是「缺油」。瞼板腺負責分泌油脂，形成淚膜最外層的保護層，若油脂層失衡，分泌不足或阻塞，淚液中的水分就會快速蒸發，造成眼睛長期乾燥與發炎。因此反覆點人工淚液，水分仍會迅速流失，症狀自然難以改善。林人傑提到，乾眼症若長期反覆發炎，可能讓病情惡化，甚至傷及角膜、影響視力。林人傑提醒，許多人習慣依賴人工淚液緩解不適，但若症狀反覆發作、持續未改善，建議應及早接受專業檢查，找出乾眼症真正的原因並對症治療，才能避免角膜受損。