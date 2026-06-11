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路易莎：尋找同天生日6月壽星！免費喝咖啡生日優惠

▲CAMA CAFE攜手Readmoo讀墨推出「咖啡配書香」活動。（圖／CAMA CAFE提供）

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6月壽星生日優惠免費喝咖啡！歡慶20周年的路易莎表示，「尋找同年同月同日生的你」，要請2006年6月13日生日的20歲幸運兒「免費喝中杯美式咖啡」，一起分享喜悅。CAMA CAFE則攜手Readmoo讀墨，推出「咖啡配書香」優惠活動，「免費暢讀30天」上百種人氣雜誌，還能抽獎電子書閱讀器。歡慶品牌成立20周年，，即將滿20歲生日的幸運兒壽星，路易莎表示，2006年從街邊一間才5坪空間的小店起步，董事長黃銘賢秉持讓更多人喝到高品質咖啡的初心，以親民價格推廣精品咖啡文化。如今，從社區街角、進入校園、再緊鄰商辦，逐步拓展全台咖啡版圖；並以咖啡為核心，發展眾多餐飲品牌，包括：青焰炭火熟成牛排、初泰PIKUL、丹生炊事、玖仰茶食文化、光焙若蔬食、隱岳閣港式料理、白霧時光與傑克兄弟牛排，以及專業健身品牌Self Room。CAMA CAFE表示，首度攜手電子書平台Readmoo讀墨，推出期間限定「咖啡配書香」活動搭配好康優惠：◾️◾️最大獎為7吋mooInk Nana彩色電子書閱讀器（市價9,999元，共1台）、及6吋mooInk Chill彩色電子書閱讀器（市價8,999元，共4台）。