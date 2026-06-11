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▲資先生烏龍麵除了招牌的牛蒡天婦羅烏龍麵之外，還能品嘗到親子丼、咖哩飯、關東煮等。（圖／資先生烏龍麵提供）

▲資先生烏龍麵的菜單搶先看（圖／資先生烏龍麵提供）

同樣來自日本的還有「食悅 うどん天ぷら」 今年4月開幕

▲「食悅」引進香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」烏龍麵直送來台。（圖／食悅 うどん天ぷら提供）

又有日本連鎖餐飲品牌來台！發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，在創立50週年之際將營業據點拓展到臺灣，走親民價格，最便宜的湯烏龍麵（無配料）只要100元。「資先生烏龍麵」預計6月18日開幕，並推出6月21日前，只要點購烏龍麵商品贈送牛蒡天婦羅一份，每餐期限量50份。「資先生烏龍麵」自2024年加入日本Skylark餐飲集團之後跨出九州市場，陸續在關東地區展店，絡繹不絕的排隊人潮可窺見資先生的魅力，目前全日本已超過100間門市。而今年度首次跨足臺灣，全台首號店設在臺北天母的百貨公司，內用座位約80席，除了招牌的牛蒡天婦羅烏龍麵之外，還能品嘗到親子丼、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等日本人氣品項，台灣定價最低100元就能吃到湯烏龍麵（無配料），堪稱定價親民又美味。「資先生烏龍麵」湯頭以柴魚、香菇調和，並加入鯖魚增添風味，相較其他品牌更加濃郁厚實。臺灣門市以此特色為基底，因地制宜將口味略為調整更符合臺灣人習慣，台灣店也有限定菜色，包含豚骨湯豬肉鍋燒烏龍麵、牛肉壽喜燒鍋燒烏龍麵、豬肉泡菜炒烏龍麵、烏賊墨炒烏龍麵等。業者提到，日本北九州一帶盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，因此台灣的資先生分店也點得到多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食。首次造訪的消費者，資先生建議可以點選「幸福套餐」，包含一碗迷你烏龍麵加上一碗迷你丼，並附上日式甘味牡丹餅，通嘗招牌商品。🟡「▪️：點購烏龍麵商品贈送牛蒡天婦羅一份（午、晚餐限量各50份）。：內用消費滿500元贈送湯烏龍麵兌換券，限下次消費使用（午、晚餐限量發送各50張）。▪️：百貨館內消費滿1000元，憑發票或明細至資先生烏龍麵內用，可半價加購〔關東煮5品〕一份。：點購牛蒡天婦羅烏龍麵系列商品，可用銅板價10元加購〔牡丹餅〕一顆。▪️：雲雀新、舊會員來店消費享有點數2倍送；新加入會員消費再贈送電子優惠券一張。地址：臺北士林忠誠路二段55號大葉高島屋B1樓電話：02-2786-3698今年進駐台灣的烏龍麵品牌還有「食悅 うどん天ぷら」，香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」烏龍麵由日本株式會社EAST Inc.社長長島秀晃親自引進，主打極致職人工藝的烏龍麵，在台北中山區開幕全新品牌「食悅 うどん天ぷら」。座落百年歷史建築的「うどん本陣 山田家」，不只被列為日本「國家登錄有形文化財」，還曾創下一天內吸引4000人排隊的驚人紀錄，更連續兩年蟬聯日本官方推薦的「OMOTENASHI Selection」特別賞。標榜原物料皆由日本原裝進口，使用當地生產小麥作的專屬研發小麥粉，搭配日本四國名山「五劍山」的過濾水源，堅持傳承古法製作麵條，經「踩、揉推麵團」、「手擀」等繁瑣步驟；不使用防腐劑、「急速冷凍技術」鎖住小麥香氣與彈性。地址：台北市中山區中山北路一段83巷40號電話：02-7702-7656