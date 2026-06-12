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端午節為什麼要吃粽子？起源其實比屈原更早

▲整串粽子因常用於祭祀或喪俗，不建議直接送人，改以散裝或禮盒形式即可。（圖／記者張勵德攝）

端午送粽子可以嗎？4項習俗禁忌要注意

▲端午節用粽子當祭品，記得以雙數為宜，且最好先加熱蒸熟。（圖／記者周淑萍攝）

粽子不只是端午節必吃美食！還有3大吉祥寓意

▲端午節除了品嚐美味粽子，更承載著驅邪避毒、祈求健康平安的文化意義。（圖／記者鍾怡婷攝）

端午節將於6月19日登場，不少民眾準備採買粽子過節或送禮。不過民俗上流傳「不能送粽子」的說法，背後其實是隱藏不少禁忌，若是直接送整串粽子，恐怕會引起他人不愉快，送禮之前一定要注意。事實上，粽子也有不少吉祥寓意，只要注意禮俗細節，粽子仍是端午節最具代表性的送禮選擇之一。許多人從小就聽過，端午節吃粽子是為了紀念投汨羅江的屈原，人們將粽子投入江中，希望魚蝦不要啃食遺體。不過根據學者考證，端午節的形成其實早於屈原所處的年代。研究指出，端午節最初與中國南方吳越民族的祭龍習俗有關，當時人們會舉行圖騰祭祀活動，並將粽子投入水中供奉蛟龍。後來屈原傳說廣為流傳，粽子才逐漸被賦予保護屈原遺體的象徵意義，成為今日最廣為人知的端午文化。在台灣，逢年過節贈送粽子禮盒早已相當普遍，但坊間仍流傳「粽子不能亂送」的說法。其實這項禁忌源自傳統喪俗。過去民間認為，家中若有親人過世，一年內不宜慶祝節日，因此過年不能炊糕、端午不能包粽，以示對亡者的哀悼。也因此，喪家往往需要由親友贈送粽子或年糕，久而久之便衍生出送粽子的相關禁忌。整串綁在一起的粽子容易讓人聯想到傳統喪俗或祭祀用途，因此一般送禮時較不建議整串贈送。若家中有喪事未滿一年，也不宜主動送粽子給他人。粽子也是端午節常見祭品，祭拜時通常以雙數為宜，且必須事先蒸熟加熱後再供奉，以表達敬意。整串粽子多用於祭祀場合，若是送親友，將粽子拆開成單顆包裝，或直接選擇禮盒形式即可，通常不會有相關忌諱。若收禮者較在意民俗說法，可象徵性收取10元紅包，代表有購買行為，就能化解送禮上的顧慮。民間認為「粽子」與「中子」諧音，因此自古就有祝福添丁的象徵意涵。其中「九子粽」更常被當成新婚賀禮，希望新人早日迎來好消息。由於「包粽」與「包中」發音相近，因此端午節前後經常會送粽子給學生，象徵考試順利、榜上有名。農曆五月也正值許多升學考試期間，這項習俗至今仍相當常見。在流傳最廣的屈原傳說中，人們將粽子投入江中吸引魚蝦與蛟龍注意，避免屈原遺體遭到傷害。因此端午節期間，不少家長也會替孩子配戴與粽子相關的飾品或香包，象徵護身保平安，希望遠離災厄與疾病。