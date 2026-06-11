（更新時間6/11 19:20）受到鋒面影響及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署持續針對嘉義以南地區發布大雨特報，今（11）日晚間台南開始降下大雷雨，經濟部水利署19時也針對台南市7個行政區發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。

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⚠️淹水警戒範圍

一級警戒 
台南市：北區（時雨量51毫米）。

二級警戒
台南市：東區 、 安平區 、 南區 （時雨量42.5毫米）、 中西區 、 永康區 、 仁德區（時雨量46.5毫米）。

▲經濟部水利署19時淹水警戒範圍。（圖／翻攝水利署）
▲經濟部水利署19時淹水警戒範圍。（圖／翻攝水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。


各地淹/積水災情整理


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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...