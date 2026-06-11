我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2007年「爆爆王世界盃」台灣區國手選拔總決賽，當時邀請SBL球星何守正擔任活動代言人。（圖／遊戲橘子提供）

▲隋棠當時人氣正熱，也受邀擔任「爆爆王世界盃」台灣區國手選拔總決賽的「台灣隊加油打氣大使」。（圖／翻攝自巴哈姆特）

經典炸彈益智遊戲《爆爆王》（原名淡水阿給）在台灣營運超過20年，怎料，官方今（11）日突然發布結束營運的公告，遊戲將在8月13日中午12點畫下句點，伺服器將永久關閉，回顧《爆爆王》的歷史，球星何守正19年前擔任「爆爆王世界盃選拔賽」的代言人，名模隋棠則出任加油大使，還親自下場與玩家對戰，也是玩家的她說：「這款遊戲對紓解壓力很有幫助！」遊戲橘子在2006年6月取得韓國原廠NEXON的授權，將原來的《彈水阿給》名稱改為《爆爆王》並代理進入台灣市場，隔年1月，官方在台北市青少年育樂中心舉辦「爆爆王世界盃」台灣區國手選拔總決賽，邀請當時為SBL明星球員、素有「砲塔」之稱的何守正，擔任的活動代言人。在預賽期間，何守正多次親自下場和玩家對戰，且表現不俗，此外，本身也熱愛《爆爆王》的隋棠當時人氣正熱，也受邀擔任「台灣隊加油打氣大使」，總決賽當天，她身穿特製的性感國旗加油服，為即將前往韓國首爾參加世界賽的台灣選手授旗，還在現場與時任遊戲橘子營運長陳威光、何守正一起組隊進行「愛的爆爆」趣味對抗賽。令人驚喜的是，隋棠下場對戰的表現相當出色，讓現場觀眾一陣驚豔，她受訪時說：「因為模特兒工作壓力大，所以我第一次接觸《爆爆王》的時候，發現操作很簡單，很容易上手，對紓解壓力很有幫助！」為這款遊戲做足宣傳，如今屬於你我青春記憶的遊戲將永遠走入歷史，讓大批玩家深感不捨。