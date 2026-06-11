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2026世界盃足球賽在複雜的地緣政治陰影下開踢，伊朗國家足球隊（Team Melli）本屆參賽過程備受煎熬。由於美伊局勢緊張，伊朗隊不僅面臨入境簽證頻遭刁難的困境，甚至連原本安排好的賽前熱身賽都宣告泡湯。然而，在主辦國之一的墨西哥，一群熱情的在地球迷以行動力挺，在飯店外高喊「伊朗加油（Vamos Iran）」，為這支身處風暴中心的球隊送上溫暖。隨著中東局勢在近日急劇升溫，本屆由美、加、墨三國聯手主辦的世界盃，成了地緣政治衝突的角力場。自今年 2 月美伊爆發軍事衝突以來，川普政府採取嚴厲的移民管制，導致伊朗國家隊官員、球迷甚至國際裁判遭拒絕入境，訓練與賽前準備工作陷入混亂。在蒂華納（Tijuana）的伊朗隊下榻飯店外，約30名墨西哥球迷自發性地聚集，等待伊朗球星塔雷米（Mehdi Taremi）等人現身，並索取簽名。28歲的披薩店員工雷瓦（Jose Leyva）表示：「我為他們感到難過，政治本來就不該與體育混為一談。」受到政治干擾，伊朗隊原本安排在美國亞利桑那州的熱身賽被迫取消；隨後原本預定遞補的對手格瑞那達隊，也以「準備不足」為由臨時退出，導致伊朗隊的備戰節奏被打亂。最終，多虧了蒂華納當地足球俱樂部出手相救，緊急安排了一場與U21梯隊的友誼賽，伊朗隊最終以3：0獲勝。「這根本無法取代他們原本計畫好的訓練。」當地法律系學生阿拉布拉（Lisa Arambula）在為伊朗隊歡呼後感嘆。她直言，對於美國當局的所作所為感到羞愧，並強調墨西哥是用「敞開雙臂」的方式迎接所有訪客。本屆賽事中，像伊朗隊這樣因簽證問題或安全考量而遭受不平等待遇的參賽者並非個案。多名球迷與球隊成員遭到美方以「國安審查」為由拒發簽證，引發全球輿論撻伐。許多民眾認為，將世界盃這樣國際性的體育盛事，與移民政策及軍事衝突掛鉤，不僅嚴重傷害了賽事的純粹性，更讓世界盃這項「團結全人類」的運動，在主辦國之一的美國陷入了史無前例的政治公關災難。儘管場外政治硝煙密布，伊朗隊的球員們在墨西哥感受到了久違的熱情。然而，隨著賽事深入，這些被政治「卡關」的參賽隊伍能否在接下來的賽程中，突破層層阻礙發揮實力，已成為全球球迷關注的焦點。正如阿拉布拉所言，墨西哥球迷希望這些球員能感受到「所有的溫情與愛」，讓這些飽受地緣政治打壓的運動員，在球場上至少能找回身為運動員的尊嚴。