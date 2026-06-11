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▲《海洋奇緣》真人版重現動畫版中的奇幻場景。（圖／迪士尼提供）

這段傳奇旅程更具浩瀚無垠、波瀾壯闊的氣派，帶來比動畫版更豐沛的視聽享受。



▲《海洋奇緣》真人版對於動畫版的還原度極高，勾起粉絲不少回憶。（圖／迪士尼提供） 動畫超人氣角色回歸真人版 毛伊與莫娜鬥嘴詼諧逗趣



尤其令粉絲瘋狂的是， 動畫中多位超人氣角色這次都以真實質感回歸。像是在預告中， 莫娜與毛伊面對排山倒海的困難，除了行事神祕的「可可怪軍團」 在大海中窮追不捨，還有躲在怪物國度裡巨蟹「塔馬托」登場，最後更會見到散發毀滅性烈焰的熔岩怪物， 極致的視覺張力逼真到足以令觀眾屏息。



片中莫娜和毛伊的趣味互動也十足逗趣， 毛伊在危機時刻更展現幽默本色，調侃莫娜：「人生當中， 有時你是英雄，但有時候得當餌。」 逼得莫娜驚呼：「等等，什麼？」 隨後更傲嬌表示：「毛伊的字典沒有『我們』，只有『我』！」 觀眾忍不住會心一笑。《海洋奇緣》真人版將於 7月8日（週三）起在全台戲院、影城上映。







迪士尼今夏備受矚目的動畫真人版電影《海洋奇緣》，不僅找回原配音主角之一巨石強森，讓他不只獻聲也現身扮演半神人「毛伊」，再度展現歌喉重現原汁原味的經典神曲〈You're Welcome〉，喚起影迷的熱血回憶，而全新最終預告裡的熔岩怪物「帖卡」嘶吼現身場面，更令人感到具象化的衝擊、震撼。《海洋奇緣》在迪士尼一堆知名動畫真人版中，堪稱距原版推出時間最近，也讓觀眾好奇是否需要再隔幾年推出會更好？但最終預告中的包括熔岩怪物現身、海水中分、巨大無比且貪財炫富的巨蟹「塔馬托」等特效場面，動畫版與真人版的呈現就會有不同的氣勢，真人版效果更為震撼，加上巨石強森回歸開金口，噱頭十足，票房成績受到外界高度關注。過往迪士尼動畫真人版，粉絲在意的是還原度高不高，《海洋奇緣》找回巨石強森，在這個部分就不太可能拿到低分，透過最頂尖的寫實視覺特效，畫面超越動畫版的框架，使