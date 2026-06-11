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2026世界盃足球賽在複雜的政治陰影下開踢，伊朗國家足球隊在抵達主辦國墨西哥時，全體隊員配戴了一枚寫著「#168」的黑色胸針，引起全球媒體關注。這枚胸針背後所隱含的政治訊息，讓這支球隊的參賽之旅增添了政治色彩，更讓外界關注FIFA（國際足球總會）是否會針對此舉祭出懲處。據伊朗外交部指出，這枚胸針是為了紀念今年2月28日發生在美伊衝突中的一場致命飛彈空襲事件。當天，一所小學不幸遭到襲擊，造成 168 名學童不幸喪生。儘管美國政府與川普總統至今未正式證實相關責任，但《紐約時報》援引美方官員初步調查指出，該次空襲行動確實由美國軍方執行。伊朗隊在離開土耳其訓練營時並未配戴該胸針，但在轉機途中，球員們一致將其別在深藍色外套的領口上。當球隊抵達墨西哥並走下飛機時，這枚「#168」胸針顯得格外顯眼，無疑是向國際社會表達對該事件的憤怒與哀悼。伊朗隊此舉引發外界擔憂，是否會觸犯FIFA的相關規定。根據《The Athletic》報導，FIFA賽事條例有規定球員與官員不得在比賽區域（包括球員席與技術區）展示任何涉及「政治、宗教或個人」的標語、聲明或影像。雖然目前球員是在非比賽場合配戴，處於規定內的「模糊地帶」，但賽事期間若持續進行政治宣傳，極有可能面臨罰款或停賽處分。FIFA對此類問題一向態度保守，明確指出任何涉及特定政治事件、人物的紀念活動皆屬違規。針對伊朗隊是否會被開罰，目前 FIFA 尚未正式回應。這並非伊朗隊首次透過足球場表達立場。今年 3 月的國際比賽日期間，伊朗隊在對陣奈及利亞與哥斯大黎加的友誼賽前，曾分別在國歌演奏時高舉象徵喪生學童的書包，以及展示空襲死者照片與受損基礎設施的圖像。儘管當時 FIFA 主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）就坐在看台上目睹了一切，但最終並未採取任何正式的懲戒行動。然而，隨著世界盃正式開打，賽事的全球關注度與政治敏感度遠非友誼賽可比。目前，外界正密切觀察伊朗足協是否會要求球員在接下來的正式比賽中繼續配戴胸針。