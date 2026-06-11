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國民黨主席鄭麗文訪美行被爆出，今（11）日原定要和美國安會官員唐默迪（Matthew Tritle）會晤卻取消一事。國民黨嚴正表示會面是全部保密不對外釋出任何訊息的，特定媒體故意詆毁，有涉外學者認為，鄭麗文訪美行程早被CIA關注，因為她見過習近平又帶陸配中常委，懷疑取消原因跟這有關係；但也有國民黨前涉外人士緩頰，認為即使沒進國安會，也不代表沒跟行政部門會晤，有可能是在AIT總部或是視訊會晤。國民黨前涉外人士緩頰，不能因為鄭麗文沒進國安會就認定沒有跟行政部門會晤，因為美國AIT總部在疫情後有加裝視訊設備，而國務院、國安會、國防部門禁森嚴，有時候要進去沒這麼容易，所以有時會改到AIT總部，就他過去陪同的經驗，有時也會透過視訊跟行政部門會晤。另有涉外藍營學者則認為，會晤消息本來就應該低調，他認為鄭麗文在美國的行程從一開始就被官方包括CIA單位關注，因為她見過中共總書記習近平，且這次又帶了具有爭議的陸配中常委勤彭蓁，懷疑取消原因跟這有關。