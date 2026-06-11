我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波35人市政顧問團名單，人選才剛出爐就引發軒然大波，其中崑山科大馮姓退休副教授，曾在1年內連續兩次酒駕遭判刑，屬於酒駕累犯。民進黨高雄市議員參選人張以理，質疑柯志恩過去在立法院高喊要將酒駕刑責提到最高，如今卻把酒駕累犯納入核心智囊，根本是請鬼拿藥單。對此，柯志恩急澄清，已讓馮姓副教授退出市政顧問團。柯志恩強調，對於毒駕與酒駕的態度向來都是零容忍，這條底線絕無任何退讓與動搖空間，當初團隊在籌組顧問團時，主要考量是馮姓副教授具備公共關係與廣告專長，且曾任政黨政策會研究員，在教育與公共事務上擁有一定的專業地位與學術經驗，團隊出發點是希望找尋能治理高雄問題的各界專家，而非針對每一位參與者進行個人背景審查。柯志恩表示，馮姓副教授在十多年前確實犯下酒駕錯事，事後也負起相應法律責任，馮副教授本人也主動說明，不希望因為自己過去的個人事件，模糊市政顧問團成立的初衷，雙方討論後已經達成「不加入市政顧問團」的結論，柯志恩也對社會各界對這份名單做出的意見與提醒，表達尊重與感謝。