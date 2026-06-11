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青少年犯罪問題日益惡化

擬改以14歲作為新門檻

瑞典也想鐵拳制裁未成年犯罪？瑞典當局今（11）日表示，為了針對未成年犯罪問題進行改革，原本要將年僅13歲的重大暴力犯罪者關押在特殊監獄的計畫，由於擔憂在議會投票中無法獲得足夠的支持，已經決定放棄推動。根據《路透社》報導，瑞典司法部長斯特羅默（Gunnar Strommer）表示，作為打擊幫派暴力青少年的措施之一，政府現在準備轉而起草法案，將刑事責任年齡從現行的15歲下調至14歲。過去10多年來，瑞典涉及幫派的槍擊和爆炸事件激增，其中有數10起是由未成年人所為。斯特羅默指出，去年有超過50名15歲以下的兒童，因涉嫌謀殺或謀殺未遂而面臨法庭審判。他補充說，在現行體制下，如果被判有罪，他們會被送往少年之家（youth homes）安置收容，而其中大多數未成年收容者日後都會再度犯罪。為了矯正這樣的狀況，遏止青少年犯罪問題，斯特羅默表示，「透過降低刑事責任年齡，可以實施比現在更公平且符合比例原則的制裁」。瑞典政府原本希望一口氣從15歲下調至13歲，但最終擔憂在議會遭到否決，決定先行退讓，改為折衷的下調至14歲。瑞典將在9月舉行大選，現行政府在民調中處於落後狀態，之前瑞典政府已對刑事司法體系進行了許多改革，賦予警方更多權力，並引入更嚴厲的刑罰。原定將犯下嚴重暴力犯罪的13歲兒童送往特殊監獄的措施，就是這一系列司法改革新政的其中之一。不過，此舉掀起不少反對聲浪，聯合國兒童權利委員會也建議，刑事責任年齡最低應設為14歲，這同樣是歐盟各國的平均年齡，最終瑞典政府決定放棄推進至13歲的計劃。