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新北市長民調拉近引發各界論戰，被視為熱門人選國民黨李四川，曾大幅領先民進黨蘇巧慧超過15個百分點；不過最新數據，李四川支持度降至34%，蘇巧慧則拿下31%，雙方差距驟然縮小至個位數3%。資深媒體人周玉蔻透露，有權威政治學者私下斷言「蘇巧慧有機會贏」。周玉蔻分析，李四川過去憑藉工程背景與行政資歷，塑造出很會做事的專業形象，但選戰開打後，他在台北市副市長任內的遮陽傘、機器狗巡邏、公館圓環地下道拆除、豪宅頭期款等爭議被翻出檢視，真正重傷李四川選情的未必是事件本身，而是他面對質疑時說不清楚、沒有正面回應，甚至給人退縮的感覺，這對長期把會做事當成最大政治資產的李四川來說具有傷害性，選民最後檢驗的是人格特質與面對陽光的勇氣。2026年新北市面臨人口結構轉型，大量年輕家庭與科技產業人口移入，關心焦點轉向AI、托育、交通及產業升級。周玉蔻認為，蘇巧慧雖然行政履歷不及對手，卻具備年輕活力、願意在放大鏡下接受質問的優勢，代表了另一種世代感，也是選情出現轉變的原因。她強調，雖然國民黨在新北仍有深厚基礎，但最近幾個月最明顯的變化，蘇巧慧正在往上、李四川正在往下，這個趨勢至今尚未停下來。