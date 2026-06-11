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▲美國作為3場開幕儀式的壓軸表演，陣容星光熠熠，BLACKPINK成員LISA（左2）也受邀出席演出。（圖／IG@lalalalisa_m）

2026美加墨世界盃開幕儀式，於明（12）日墨西哥傳奇主場阿茲特克體育場開幕賽前展開，隔日加拿大、美國也會舉辦各自的開幕儀式，形成一個賽會3場開幕儀式的罕見狀況，主因與世足賽傲視全球的強大「吸金力」有關，讓各國球迷都有機會參與這場盛會，對於主辦國家、國際足總（FIFA）而言，擴大舉辦無疑也將市場做得更大、帶來更多收益與影響力，下一屆2030年世足賽迎來世足100周年，不僅同樣由摩洛哥、葡萄牙與西班牙聯合主辦，甚至「跨洲」在南美等地舉辦開幕儀式，排場預計更勝這屆。本屆世界盃由墨西哥、加拿大、美國3國聯合主辦，為了讓3個主辦國的球迷都能在家門口感受足球盛宴的序幕，國際足總（FIFA）首開先例，在不同的主辦城市與不同的日期，總共舉辦3場獨立的開幕儀式。過去世界盃多半由單一國家主辦，但其在全世界的影響力無遠弗屆，國際足總為了發揮此影響力，本次也首度將參賽國擴大到48國，比賽從64場大幅增加到104場，從32強展開單淘汰大混戰，讓更多中階實力國家有機會參與盛會，也為賽事添增更多不確定性。論世界盃的「吸金程度」，在體育界是毫無疑問的世界第一斷層頂流，甚至大幅超越奧運。根據國際足總最新發布的財務報告，世界盃的營收正迎來歷史性的爆發，4年內商業週期內總收入高達130億美元，比起上屆同期成長72%，約1個月的世界盃賽事期間，更為國際足總帶來89億美元收入，比2024年巴黎奧運總收入52億還高出不少。根據歷史性開幕典禮的具體安排，作為整個世界盃的真正起點，6月12日台灣時間01：30，首場開幕儀式墨西哥城阿茲特克體育場舉辦，這座球場總共舉辦過3次世足開幕儀式、進行過20場比賽，是全世界最具盛名的傳奇聖地，由參與過奧運、卡達世足賽開幕式的義大利傳奇總監巴利奇（Marco Balich）主掌賽會視覺、音樂與行銷溝通，本屆世足官方大使、59歲影星海耶克（Salma Hayek）也會出席該場開幕儀式。本次墨西哥開幕儀式，由墨西哥傳統紙藝與現代科技結合，表演陣容包含夏奇拉（Shakira）與世界巨星伯納男孩（Burna Boy）首次Live演出本屆世足官方主題曲《Dai Dai》，其他出席卡司還包含葛萊美獎得主J·巴爾文（J Balvin）、南非新星Tyla、55歲墨西哥巨星斐迪南（Alejandro Fernández）、傳奇搖滾樂團Maná等人。第2場開幕儀式則會在加拿大多倫多體育場舉行，時間則定在明日加拿大主場交手波赫賽前，以「馬賽克（Mosaic）」為核心概念，展現加拿大豐富的多元文化與社區包容。受邀藝人包括加拿大情歌天王 Michael Bublé、多倫多在地歌手 Jessie Reyez、巴勒斯坦歌手 Elyanna，以及曾參與卡達世界盃表演的 Nora Fatehi。第3場最受國際關注的開幕儀式，則於美國洛杉磯體育場舉辦，時間定在美國主場交手巴拉圭賽前，作為3場開幕儀式中壓軸登場的表演，出席演出陣容星光熠熠，包含流行天后凱蒂·佩芮（Katy Perry）、饒舌歌手未來小子之外，紅遍全球的K-pop團體BLACKPINK成員LISA也會出席與會表演。就國際足總立場，世界盃的影響力早已擴及全球，是時候讓全球各地一起參與，而非像過去一樣聚焦於單一國家與地區，下一屆2030年世界盃適逢賽會100周年，延續這項概念，由摩洛哥、葡萄牙、西班牙聯合主辦之外，也預計在南美洲的烏拉圭、阿根廷、巴拉圭也將各舉辦一場「百週年慶祝儀式與比賽」，隨後再回到歐洲與北非舉行正式的開幕儀式，多會場、多儀式的全球化共同舉辦，已經成為現代世界盃的全新樣貌。